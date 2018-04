Ascolti tv 27 aprile 2018: vince La Corrida con il 23,3% di share

Ascolti tv venerdì 27 aprile 2018: la terza puntata de La Corrida vista da…

Com’è andata in ascolti la terza puntata de La Corrida di venerdì 27 aprile 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire il nuovo appuntamento col programma condotto da Carlo Conti sono stati in media 4 milioni 884 mila telespettatori pari al 23,3% di share. Il programma perde qualcosa in termini percentuali rispetto alle due settimane precedenti. Il secondo appuntamento aveva segnato il 23,5%, il debutto il 27,4%.