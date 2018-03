By

Gli ascolti de Il Commissario Montalbano e di Emigratis 3 di lunedì 26 marzo 2018

Tutti gli ascolti TV di ieri, lunedì 26 marzo 2018. Su Rai1 Il Commissario Montalbano (la replica dell’episodio “La piramide di fango” iniziata eccezionalmente alle ore 20.45 circa) è stato visto da 6 milioni 448 mila telespettatori medi, con il 24,3% di share. Su Canale5 Il Segreto ha portato a casa una media di 2 milioni 617 mila spettatori pari all’11,1%. Su Italia 1 cresce Emigratis 3 che, con la seconda puntata, si porta a quota 2 milioni 491 mila tele-seguaci, con l’11,5% (la scorsa settimana il primo appuntamento con la nuova edizione di Emigratis aveva ottenuto…qui i dati Auditel dei programmi in onda il 19 marzo 2018). Su Rai2 il film Il paradiso per davvero piace a 1 milione 917 mila utenti (7,2%), mentre su Rai3 e su Rete4 Report e Senza tregua 2 raccolgono rispettivamente 1 milione 790 mila curiosi (7,1%) e 850 mila appassionati di cinema in TV (3,5%).

Gli altri ascolti TV di ieri, 26 marzo 2018: Techetecheté ricorda Fabrizio Frizzi e segna il 25,1% di share

Ecco anche gli ascolti TV di ieri, lunedì 26 marzo 2018 riferiti ai vari speciali che si sono occupati del “saluto” a Fabrizio Frizzi. Ieri sera nel preserale di Rai1 (ore 18.50 – 19.55 circa) lo speciale Techetecheté – Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto è stato visto da una media di 4 milioni 434 mila telespettatori, pari al 25,1% di share. Sempre su Rai1 ma in seconda serata, a guardare lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa dedicato a Frizzi sono stati in 3 milioni 795 mila spettatori, con il 25,3% di share. Nel pomeriggio anche La Vita in Diretta ha ricordato il conduttore scomparso, registrando una media di 2 milioni 691 mila (20,01% di share nella prima parte) e 3 milioni 154 mila telespettatori (25,7% nella seconda). Alle ore 15.00 su Rai3 la replica di Ieri oggi e domani (con Frizzi ospite di Conti insieme ad Antonella Clerici) ha interessato 1 milione 230 mila individui medi (10,4%). Su Canale5 anche Pomeriggio 5 ha omaggiato Frizzi tra carriera e vita privata, ottenendo un seguito pari a 2 milioni 337 mila spettatori (20,4% di share nella prima parte), 2 milioni 243 mila (17,6% nella seconda) e 2 milioni 185 mila (15,6% nella terza ed ultima).