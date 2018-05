Ascolti tv 26 maggio 2018: Albano e Romina tengono contro la Champions

Ascolti tv prima serata 26 maggio 2018: la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power tiene contro la finale di Champions

Due le certezze granitiche degli ascolti tv di sabato 26 maggio 2018. Da un lato la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power. E dall’altro la finale di Champions League. Non ci si crede? Beh, ieri sera, in prima serata, il “repetita iuvant” dei due cantanti su Rai1 è stato seguito da 3 milioni 230 mila telespettatori medi, pari al 18% di share. Non male, se si considera che nel 2015 fu visto da quasi 5 milioni (a.m), con oltre il 24%. Un buon risultato, soprattutto se si tiene conto del fatto che su Canale5 è andata in onda la finalissima di Champions. A seguire la partita Real Madrid – Liverpool, finita 3 a 1, sono stati in media 6 milioni 851 mila spettatori, pari al 32% di share. Il resto dello share è andato a Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai3 (9%; 1,7 milioni di s.m), a Cinderella Story su Italia1 (5,6%; 1,1 milioni di s.m), a 2 single a nozze su Rai2 (4,4%; 928 mila s.m), a Virtual Lies – Fuori controllo su Rete4 (2,9%; 581 mila s.m) e a L’Ispettore Barnaby su La7 (2,2%; 343 mila s.m).

Ascolti dei programmi tv più visti di sabato 26 maggio 2018

Ma quali sono i programmi più visti di sabato 26 maggio 2018. Questi gli ascolti tv registrati dalle trasmissioni che ieri hanno avuto più pubblico di spettatori. Ad avere la meglio è stato la Champions League sulla rete ammiraglia Mediaset. Subito dopo, troviamo Soliti Ignoti – Il ritorno (3,6 milioni di s.m; 17,79% di share), L’Eredità (3,3 milioni di s.m; 23,58%), Signore e Signori Albano e Romina Power e Striscia la notizina (3,2 milioni di s.m; 18,09%). Infine, bene anche Caduta Libera! (2,7 milioni di s.m; 20,19%) e Giro all’arrivo (2,5 milioni di s.m; 18,1%).

Qui i dati d’ascolto di venerdì 25 maggio.