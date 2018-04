Ascolti tv prima serata giovedì 26 aprile 2018: la prima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 vista da…

Ieri sera cos’hanno seguito gli Italiani sul piccolo schermo? Questi gli ultimi dati con gli ascolti TV di giovedì 26 aprile 2018. Su Rai1 la prima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 è stata vista da una media di 3 milioni 987 mila telespettatori pari al 17,4% di share. Su Canale5 Femmine contro maschi, film di Fausto Brizzi trasmesso in replica, ha incuriosito 2 milioni 3 mila telespettatori medi con il 9,2%. Rai2, con l’ultimo appuntamento di The Voice of Italy dedicato ai Knock Out, ha appassionato 1 milione 928 mila tele-abbonati (a.m) con l’8,8%. Su Italia1 Le Iene Show sono state viste da una media di 1 milione 792 mila spettatori con il 9,2%. Rai3 con Franny, film con Richard Gere, ha intercettato in media di 1 milione 65 mila tele-utenti con il 4,4%. Su Rete4 Quinta Colonna ha avuto un seguito pari a 900 mila s.m ed il 4,7%. La7, con Piazzapulita, ha registrato l’ascolto di 1 milione 97 mila s.m con il 6,2%.

Ottimo esordio per la seconda stagione de #LaMafiaUccideSoloDestate che sfiora i 4milioni di spettatori e con il 17,4% di share vince la prima serata.#AscoltiTv @RaiUno pic.twitter.com/NKUbhWwTul — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 27, 2018

In seconda serata Storie del genere debutta col 3,9% di share

In seconda serata da segnalare anche il debutto di Sabrina Ferilli su Rai3: la “sua” prima puntata del nuovo programma Storie del genere è stata vista da 562.000 telespettatori medi pari al 3,9% di share. L’anteprima ha raccolto il 2,4% con una media di 442 mila spettatori.

"Ho capito che quando la mente non è allineata con il corpo prima o poi deraglia e che per cambiare sesso bisogna scendere all’inferno e poi risalire."#SabrinaFerilli Grazie per essere stati con noi.#StorieDelGenere torna giovedì prossimo su #Rai3 pic.twitter.com/vtjzpiCohg — Rai3 (@RaiTre) April 26, 2018

Ascolti tv preserale di ieri, 26 aprile 2018: Caduta Libera al 20,3%

Questi, invece, i dati con gli ascolti tv del preserale di ieri, 26 aprile 2018. Su Rai1 L’Eredità è stata vista da una media di 4 milioni 138 mila telespettatori (25,3% di share). Nella prima parte L’Eredità – La sfida dei sette il programma ha ottenuto il 21,2%. Canale5, con Caduta Libera, si è portata a quota 3 milioni 230 mila spettatori medi (20,3%). La share è scesa al 18% per la prima parte denominata Caduta Libera – Inizia la sfida. In access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha appassionato 4 milioni 850 mila s.m (19,3%), mentre su Canale5 Striscia la notizia ha raggiunto 4 milioni 636 mila s.m (18,4%).

Ascolti tv pomeriggio di ieri, 26 aprile 2018: Amici (22,97%)

Questi qui, infine, i dati d’ascolto del pomeriggio di ieri, giovedì 26 aprile 2018. Per le reti RAI: Zero e Lode (1,6 milioni; 11,95% di share), La Vita in Diretta (prima parte: 1,1 milioni con l’11,02%; seconda parte: 1,4 milioni con il 14,9%) e Detto Fatto (880 mila spettatori con il 7,2%). Per i canali Mediaset: Beautiful (2,5 milioni con il 17,13%), Uomini e Donne (2,9 milioni con il 24,11%; Uomini e donne Finale: 2,5 milioni con il 25,25%), Amici di Maria De Filippi – Fase Serale (2,1 milioni con il 22,97%) e Pomeriggio5 (prima parte: 1,6 milioni con il 18,33; seconda parte: 1,9 milioni con il 19,56%).

