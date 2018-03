Ascolti tv, 25 marzo 2018: Domenica Live “vola” al 23% di share

Ascolti di Domenica In e Domenica Live del 25 marzo 2018: ecco chi ha vinto

Chi ha vinto la nuova sfida degli ascolti TV? Dai recenti dati Auditel, domenica 25 marzo 2018 a seguire la nuova puntata di Domenica In su Rai1 (condotta da Cristina Parodi) sono stati: 1 milione 987 mila telespettatori medi nella prima parte (12,3% di share) e 1 milione 632 mila nella seconda (11,4%). Quindi, dalle ore 16.40 alle 18.40 circa, sempre su Rai1 i due nuovi episodi di E’ arrivata la felicità 2 hanno segnato l’8,7% di share (con 1 milione 227 mila curiosi della fiction) e il 9,3% (1 milione 409 mila). Di contro, su Canale5 l’ennesima puntata di Domenica Live (con Barbara D’Urso e i suoi ospiti) è stata vista da una media di: 2 milioni 456 mila telespettatori (14,3% di share, nell’anteprima); 2 milioni 806 mila (18%, con la primissima parte in onda fino alle 16.30 circa); 3 milioni 178 mila (22,16%, nelle Storie); 3 milioni 367 mila (23,06%, nella prima parte, col ritorno di Lorenzo Crespi); 3 milioni 277 mila (21,6%, nella seconda parte, con le sorprese alle figlie di Bud Spencer); infine 2 milioni 584 mila (16,2%, nel segmento finale de L’Ultima Sorpresa).

Ascolti tv della prima serata di domenica 25 marzo 2018: Che tempo che fa registra il 15,4% di share

Ecco anche gli ascolti TV di domenica 25 marzo 2018 relativi però alla prima serata. Su Rai1 Che tempo che fa (con Fabio Fazio e i suoi super ospiti) raggiunge quota 3 milioni 996 mila telespettatori (15,4% di share; il Tavolo: 2 milioni 449 mila e il 14%). Su Rai2 NCIS viene visto da 1 milione 895 mila spettatori medi (7,1%), mentre Swat scende ad una media di 1 milione 580 mila (6,4%). Su Rai3 l’ultima intervista di Franca Leosini a Storie Maledette 2018 (sul “caso” dei cosiddetti “amanti diabolici di Gradoli”) ha avuto un seguito pari a 1 milione 305 mila spettatori (5,4%). Su Rete4 il film Don Camillo – Monsignore ma non troppo ha incuriosito 1 milione 215 mila utenti (5,3%). Su Canale5 la sesta puntata della fiction Furore 2 ha suscitato interesse in 2 milioni 522 mila tele-seguaci (10,4%). Su Italia1 a seguire il nuovo appuntamento con Le Iene Show sono stati in 2 milioni 451 mila (12,6%). Su La7 a guardare Non è l’Arena ci hanno pensato 1 milione 632 mila fan del programma di Massimo Giletti (8,2%). Su Nove il nuovo episodio di Cucine da Incubo 2018 (con Antonino Cannavacciuolo) ha registrato il 2% di share (a seguirlo sono stati 515 mila spettatori medi).

Ascolti tv del preserale di ieri, domenica 25 marzo: L’Eredità vista da 4,4 milioni di spettatori

Ecco infine tutti i più recenti dati Auditel con gli ascolti TV ottenuti dai vari programmi nel preserale di ieri, domenica 25 marzo 2018. Su Rai1 L’Eredità con Fabrizio Frizzi (scomparso nella notte) ha raggiunto il 22,6% di share, con 4 milioni 446 mila telespettatori medi, mentre su Canale5 Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato visto da una media di 3 milioni 996 mila spettatori (20,5%).