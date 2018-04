Ascolti tv, 25 aprile 2018: Chi l’ha visto? tiene con l’11% di share

Ascolti tv mercoledì 25 aprile 2018: i dati della prima serata di ieri

Questi i principali dati con gli ascolti tv dei programmi andati in onda mercoledì 25 aprile 2018. A vincere la serata di ieri è stata la semifinale di Champions League. Su Canale5 Bayern Monaco – Real Madrid è stata vista da 6 milioni 161 telespettatori medi pari al 25,2% di share. Rai1 grazie al film Amiche da morire ha registrato una media di 3 milioni 160 mila telespettatori ed il 13,9%. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha toccato quota 2 milioni 261 mila s.m con l’11%. Italia1, con Il Cosmo sul comò, film con Aldo Giovanni e Giacomo, ha incuriosito 1 milione 294 mila s.m pari al 5.8%. Su Ra2 Unici: Lucio Dalla…A modo mio, ha catturato l’attenzione di 1 milione 224 mila s.m con il 5,9%. In coda Non è mai troppo tardi e Il Federale. Il film di Rete4 ha raggruppato 698 mila s.m con il 3,1%. Quello di La7 627 mila s.m con il 2,7%.

Ascolti tv 25 aprile 2018: i programmi RAI e Mediaset più visti di ieri

Dati gli ascolti specifici della prima serata, ecco anche quelli relativi ai programmi RAI e Mediaset più visti di ieri, mercoledì 25 aprile 2018. Per le reti RAI: in vetta ci sono Soliti Ignoti – Il ritorno (4 milioni 372 mila spettatori medi; 18,02% di share) e L’Eredità (3 milioni 904 mila s.m; 25,03%), insieme al film del prime time di Rai1 e Chi l’ha visto?. Per i canali Mediaset: le tre trasmissioni in assoluto più viste sono state la Champions League (6 milioni 161 mila; 25,17% nella partita vera e propria – 4 milioni 129 mila s.m nell’anteprima; 17,53%), Striscina la notizina (3 milioni 522 mila s.m; 16,78%) e Caduta Libera (2 milioni 707 mila s.m; 17,93%).

Ascolti tv pomeriggio di ieri, 25 aprile 2018: Zero e Lode segna l’11,8% di share

Infine, ecco i principali dati d’ascolto dei programmi trasmessi nel pomeriggio di ieri, 25 aprile 2018. Se su Canale5 sono stati “assenti” sia Beautiful sia Uomini e Donne sia Pomeriggio 5, su Rai1 e Rai2 Zero e Lode, La Vita in diretta e Detto Fatto sono andati in onda. Questi i risultati. Zero Lode ha registrato l’11,8% di share, La Vita in diretta l’11,4% – 16,6% (per prima e seconda parte) e, infine, Detto Fatto il 6,4%.