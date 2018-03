Ascolti tv, 24 marzo 2018: vince C’è posta per te col 27,5% di share

Ascolti C’è posta per te e Ballando con le stelle del 24 marzo 2018: le due puntate viste da…

I dati Auditel di oggi con gli ascolti tv di sabato 24 marzo 2018 sono tutti da “gustare”. Ieri sera C’è posta per te ha stravinto contro Ballando con le stelle. La decima puntata del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi (con ospiti Patrick Dempsey e Paulo Dybala) è stata vista da una media di 5 milioni 384 mila telespettatori (27,5% di share), mentre il terzo appuntamento con la trasmissione di Rai1 presentata da Milly Carlucci (con il “caso” Akash Kumar e l’eliminazione di Stefania Rocca e Marcello Nuzio) ha appassionato 3 milioni 471 mila telespettatori medi (18,9%; la prima parte intitolata “Ballando…tutti in pista” ha incuriosito 4 milioni 222 spettatori, pari al 18%). Dunque, “C’è posta” stacca “Ballando” di oltre otto punti percentuali, raggiungendo il picco di share (35,69%) alle ore 24.35 (un po’ prima dell’abbraccio finale tra Ciro e Gianmarco) ed il picco d’ascolto (6,7 milioni) alle 22.35 (durante la storia di Giuseppe e Maria Luana).

Tutti gli altri ascolti tv di ieri sera, sabato 24 marzo 2018: Ulisse riparte dall’8,2%

Non solo C’è posta per te e Ballando con le stelle. Gli ascolti tv legati alla prima serata di sabato 24 marzo 2018 premiano anche il ritorno sul piccolo schermo di Ulisse. Ieri sera uno degli speciali guidati da Alberto Angela ha raggiunto quota 1 milione 777 mila telespettatori, con l’8,2% di share. Un po’ meno bene è andata per Italia1 che, col film Rio porta a casa un seguito di 1 milione 388 mila tele-utenti, con il 6%. Rai2 e Rete4 scendono rispettivamente a 1 milione 331 mila individui ed il 5,6% di share (con Ncis Los Angeles) e 762 mila unità ed il 3,3% (col film Into the sun). Su La7 il sempre-verde Ispettore Barnaby raggiunge 398 mila spettatori, risultato Auditel pari al 2,1% di share.

I principali dati Auditel del preserale e del pomeriggio di ieri, 24 marzo: Amici (19,7%)

Ascolti tv incoraggianti anche per molti dei programmi in onda nel preserale e nel pomeriggio di sabato 24 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 Striscia la notizia è stata vista da una media di 4 milioni 492 mila telespettatori (19,5% di share). Dalle ore 19.00 in poi su Rai1 L’Eredità ha appassionato 4 milioni 581 mila telespettatori (24,3%), mentre su Canale5 a guardare Avanti un altro sono stati in 3 milioni 982 mila (21,6%). Nel pomeriggio su Rai3 TvTalk segna il 9,5% di share, con un seguito di 1 milione 261 mila telespettatori, invece Amici di Maria De Filippi e Verissimo raggiungono rispettivamente una media Auditel pari a 2 milioni 927 mila (19,7%; anteprima al 15,3%) e 2 milioni 675 mila spettatori (21,2%; Giri di Valzer al 18,7%).