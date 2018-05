Ascolti tv 24 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala al 18,33%

Ascolti Vuoi scommettere?: ieri sera il programma con la Hunziker seguito da 3,3 milioni di spettatori

Calano gli ascolti tv di Vuoi scommettere?. Giovedì 24 maggio 2018, in prima serata su Canale5, a seguire la seconda puntata sono stati in media 3 milioni 389 mila telespettatori, pari al 18,33% di share. Anche ieri sera il nuovo appuntamento col programma di Michelle Hunziker ha avuto come competitor numero uno la fiction RAI. La serie di Rai1 La mafia uccide solo d’estate 2 ha infatti ottenuto un seguito pari a 3 milioni 560 mila s.m ed il 16,80%. Più nel dettaglio, nella prima parte in onda dalle 21.31 gli s.m (spettatori medi) sono stati 3 milioni 771 (15,93%), nella seconda trasmessa dalle 22.38 3 milioni 353 mila s.m (17,86%). A “sfidare” la trasmissione Mediaset ci hanno pensato anche altri. Su Rai3 M di Michele Santoro ha incuriosito 749 mila s.m (3,31%). La7, con Piazzapulita, ha appassionato 1 milione 484 mila s.m (8,40%). Su Rai2 Hawaii Five-O ha ottenuto un 1 milione 399 mila s.m (5,77%) e 1 milione 339 mila s.m (6,08%). Italia1, con Apes Revolution, ha portato a casa un ascolto medio pari a 995 mila spettatori (4,84%). Su Rete4 The Italian Job ha fatto segnare 1 milione 47 mila s.m (4,83%).

Qui i dati d’ascolto di Vuoi scommettere al debutto.

Ascolti tv 24 maggio 2018: i programmi più visti di ieri

Per il resto, questi secondo gli ascolti tv del 24 maggio 2018 i programmi più visti di ieri. Per Rai1 in vetta alla “classifica” troviamo Soliti Ignoti – Il ritorno (4,6 milioni di s.m; 19,84% di share), seguito da La mafia uccide solo d’estate, L’Eredità (3,7 milioni di s.m; 23,76%) e Zero e Lode! (1,7 milioni di s.m; 12,64%). Anche Canale5 fa il suo e con questi risultati. Il programma più visto della rete è Striscia la notizia (4,7 milioni di s.m; 20,11%), insieme a Vuoi scommettere?, Caduta Libera! (3 milioni di s.m; 19,89%), Uomini e Donne (3 milioni di s.m; 24,15%), Una vita (2,6 milioni di s.m; 18,75%) e Beautiful (2,5 milioni di s.m; 17,72%). Infine, ieri i più seguiti sui restanti canali Rai e Mediaset sono stati: Giro all’arrivo su Rai2 (1,9 milioni di s.m; 18,69%), Un posto al sole su Rai3 (1,4 milioni di s.m; 6,4%), Csi Crime Investigation su Italia1 (1 milione di s.m; 4,68%) e Lo sportello di Forum su Rete4 (1,2 milioni di s.m; 9,11%).