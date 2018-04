Ascolti tv martedì 24 aprile 2018: ieri sera in prima serata Questo nostro amore 80 e Liverpool – Roma seguite da…

Quali sono gli ascolti tv registrati dai programmi andati in onda martedì 24 aprile 2018? I dati d’ascolto più recenti “incoronano” come più visto della prima serata il match Liverpool – Roma. Ieri sera, nel prime time di Canale5, a seguire la partita di Champions League (finita 5 a 2) sono stati in media 7 milioni 434 mila telespettatori pari al 28,8% di share. Su Rai1 la quinta puntata di Questo nostro amore 80 ha ottenuto 3 milioni 465 mila spettatori medi ed il 14,4%. Per il resto, La7 con Di Martedì ha registrato un seguito pari a 1 milione 642 mila s.m e il 7,4%. L’altro talk show politico del martedì sera, CartaBianca su Rai3, ha incuriosito 1 milione 75 mila s.m con il 4,8%. Su Italia1 il film Dirty Dancing ha appassionato 1 milione 449 mila s.m con il 6,1%. Rete4, con Colpevole d’innocenza in replica, ha interessato 1 milione 233 mila s.m con il 5,1%. Lo stesso dato ha raggiunto anche Rai2 con Hawaii Five-O, anche se con valori assoluti leggermente inferiori: 1 milione 195 mila s.m.

Ascolti tv ieri sera: i dati dell’access e del preserale di martedì 24 aprile 2018

Questi, invece, i dati con gli ascolti tv registrati dai programmi trasmessi ieri, martedì 24 aprile 2018, in access prime time e nel preserale. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno è stato visto da una media di 4 milioni 236 mila telespettatori pari al 15,96% di share. Striscia la notizia, o per meglio dire Striscina la notizia, ha portato a casa un risultato di 3 milioni 959 spettatori medi ed il 18,14%. Sempre su Rai1, ma dalle 18.40 alle 20.00 circa, L’Eredità è stata seguita da 4 milioni 236 mila s.m col 23,67%. Nella stessa fascia oraria, ma su Canale5 la seconda puntata della nuova edizione di Caduta Libera ha appassionato 2 milioni 947 mila s.m con il 19,05%.

Ascolti tv 24 aprile 2018: i programmi Rai e Mediaset più visti di ieri

In sintesi, questi i programmi RAI e Mediaset più visti martedì 24 aprile 2018. Per le reti RAI ieri i più seguiti sono stati: L’Eredità, Hawaii Five-0 ed Un posto al sole (per la soap il dato è di 1 milione 615 mila s.m pari al 6,41% di share). Per Mediaset: Liverpool – Roma, Dirty Dancing e Colpevole d’innocenza. Qui, per chi fosse interessato, i dati d’ascolto di lunedì 23 aprile.