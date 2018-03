Ascolti tv, 23 marzo 2018: Argentina – Italia (24,5%), Cyrano (3,6%)

Ascolti TV di ieri sera, venerdì 23 marzo 2018: la prima puntata di Cyrano vista da…

Cosa riservano gli ascolti tv di ieri, venerdì 23 marzo 2018? Secondo i nuovi dati Auditel, su Rai1 la partita amichevole Argentina – Italia (finita 2 a 0) ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo una media di 6 milioni 298 mila telespettatori, pari al 24,5% di share. Su Rai2 una nuova puntata del talk show Nemo – Nessuno escluso (condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini) è stata seguita da 1 milione 362 mila telespettatori, con il 6,3% di share. Su Rai3 Cyrano – L’amore fa miracoli, nuovo programma al debutto con l’inedita coppia di conduttori formata da Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini si è fermato a quota 783 mila telespettatori ed il 3,6% di share. Su Canale 5 la riproposizione del film La ragazza del dipinto ha convinto meno di 2 milioni 500 mila appassionati al cinema in TV, con l’11,1%. Rete4 con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato visto da 1 milione e 582 mila tele-utenti (8,6% di share), mentre su Italia1 il film in replica Richie Rich – Il più ricco del mondo ha conquistato l’attenzione di 1 milione 552 mila spettatori (6,6%). Dati Auditel positivi anche per Propaganda Live con Diego Bianchi “Zoro” su La7 (852 mila tele-seguaci; 4,8% di share) e per Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza su Nove (1 milione 142 mila utenti; 4,7%).

Tutti gli altri ascolti tv di ieri, 23 marzo 2018: Pomeriggio 5 (18,6% – 18,5% – 16%)

Riportati gli ascolti TV della prima serata di venerdì 23 marzo 2018, non resta che riferire anche i dati Auditel relativi alle principali “sfide televisive” dell’access prime time, del preserale e del pomeriggio di ieri. Su Canale5 Striscia la notizia con Ficarra e Picone conquista un seguito pari a 4 milioni 751 mila spettatori (18,1%). Dalle 19.00 circa L’Eredità con Fabrizio Frizzi viene vista da 4 milioni 921 mila appassionati del quiz (24,4%%) e Avanti un altro con Paolo Bonolis guadagna un ascolto pari a 4 milioni 279 mila spettatori (21,6%). Il pomeriggio La Vita in Diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini fa compagnia a 1 milione 229 mila individui medi (10,1% di share nella prima parte, che salgono a 1 milione 732 mila nella seconda, con il 13,9%), mentre i programmi di punta di Mediaset, Uomini e Donne, Amici – Verso il Serale e Pomeriggio 5 segnano rispettivamente il 23,5% di share (3 milioni 193 mila telespettatori; dato da cui è escluso è il segmento Uomini e Donne – Finale), 22,9% (2 milioni 715 mila curiosi del talent show di Canale5) e il 18,6% – 18,5% e il 16% (con 2 milioni 169 mila telespettatori per la prima parte, 2 milioni 416 mila per la seconda e 2 milioni 274 mila per la terza ed ultima). Nel daytime di Rai2 bene anche Detto Fatto con Caterina Balivo che segna un risultato Auditel pari a 918.000 spettatori ed il 6,8%.