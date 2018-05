Ascolti tv 23 maggio 2018: Prima che la notte vince la serata

By

Ascolti tv mercoledì 23 maggio 2018: ieri sera Prima che la notte visto da 3,4 milioni di spettatori

Vanno a Prima che la notte gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 23 maggio 2018. Ieri sera, su Rai1, il film tv con Fabrizio Gifuni è stato visto da 3 milioni 435 mila telespettatori medi, pari al 15,72% di share. Il film dedicato a Pippo Fava ha superato The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo. Proposta da Canale5, la pellicola è stata seguita da una media di 2 milioni 481 mila telespettatori, con il 10,68%. Hanno ottenuto share simili anche Le Iene Show e Chi l’ha visto?. Il programma di Italia1 ha raggiunto 2 milioni 230 mila s.m (11,61%). Mentre la trasmissione di Rai3 ha catturato l’attenzione di 2 milioni 232 mila s.m (10,29%). A scendere troviamo anche Scanzonissima, Stasera Italia e Operazione Sottoveste. Lo show di Rai2 ha incuriosito 1 milione 76 mila s.m (4,71%). Il talk di Rete4 ed il film riproposto da La7 hanno ottenuto rispettivamente un seguito pari a 909 mila s.m (3,98%) e 796 mila s.m (3,59%).

Ascolti tv access prime time, preserale e pomeriggio 23 maggio 2018

Per mercoledì 23 maggio 2018 continua anche la “sfida” degli ascolti tv in access prime time. Ieri sera, su Rai1, a guardare Soliti Ignoti – Il ritorno sono stati 4 milioni 933 mila s.m (19,8%). Mentre su Canale5 Striscia la notizia ha fatto registrare 4 milioni 552 mila s.m (18.2%). Poche ore prime, L’Eredità è stata vista da 4 milioni 67 mila s.m (22,5%). Caduta Libera, invece, è stata seguita da 3 milioni 296 mila s.m (18,8%). Quindi, nel pomeriggio La vita in diretta ha ottenuto 1 milione 282 mila s.m (10,7% nella prima parte) e 1 milione 735 mila s.m (15,2% nella seconda) mentre Pomeriggio 5 ha appassionato 1 milione 814 mila s.m (16,8%) e 2 milioni 26 mila s.m (17,2%).

I programmi tv più visti di ieri

Dai recenti dati con gli ascolti tv di mercoledì 23 maggio 2018 i programmi più visti di ieri sono Soliti Ignoti – Il ritorno (per Rai1), Giro all’Arrivo (Rai2) e Chi l’ha visto? (Rai3). Per le reti Mediaset: Striscia la notizia (Canale5), Le Iene (Italia1) e Stasera Italia (nell’access prime time di Rete4).