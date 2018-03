Ascolti The Voice of Italy del 22 marzo 2018: la prima puntata vista da 2,4 milioni di spettatori

Et voilà, ecco gli ascolti TV di giovedì 22 marzo 2018. Ieri sera la partenza di The Voice of Italy 2018 (con Costantino Della Gherardesca al debutto come conduttore, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nuovi giudici ed il concorrente-drag queen) è stata vista da 2 milioni 465 mila telespettatori medi, con il 10,3% di share. Anche Don Matteo 11 si è riconfermato un successo, in quanto a seguire una nuova puntata della fiction di Rai1 sono stati in media 6 milioni 65 mila telespettatori, con il 26% di share.

Vediamo anche come sono andati gli ascolti TV di tutti gli altri programmi in onda ieri sera, giovedì 22 marzo 2018, sulle principali reti Rai e Mediaset. Secondo i nuovi dati Auditel, su Canale5 il film “Tiramisù” con Fabio De Luigi è stato visto da 2 milioni 490 mila telespettatori (10,5% di share), su Italia1 “Fast and Furious – Solo parti originali” da 1 milione 328 mila tele-utenti (5,6%) e su Rete 4 Quinta Colonna da 885 mila spettatori (4,4%). Rai3 col film “Elser – 13 minuti che non cambiarono la storia” registra il 3,2% di share (con 796.000 unità), mentre La7 supera il 7% (per la precisazione: 7,1) grazie al talk show Piazzapulita, guardato da una media di 1 milione 357 mila telespettatori. In seconda serata bene anche il ritorno del Maurizio Costanzo Show: la prima puntata trasmessa da Canale5 ha ottenuto un risultato Auditel pari a 1 milione 357 mila telespettatori ed il 14,3% di share, mentre su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa ha raggiunto 1 milione 311 mila spettatori, con il 14,7%.

Ascolti TV del daytime di ieri, 22 marzo: Pomeriggio 5 (18,2% – 18,8% – 17,8%)

Infine, ecco anche i principali ascolti TV del daytime di ieri, giovedì 22 marzo 2018. Su Rai1 La Vita in Diretta segna l’11,9% di share (1,45 milioni di telespettatori nella prima parte) e il 15,9% (2,04 milioni nella seconda). Su Canale5 Uomini e donne porta a casa il 24,2% di share (3,27 milioni, escluso il segmento “Uomini e donne finale), Amici – Verso il Serale i 23,5% (2,7 milioni) e Pomeriggio 5 il 18,2% (2,2 milioni, nella prima parte), il 18,8% (2,5 milioni, nella seconda) e il 17,8% (2,67 milioni, nella terza ed ultima).