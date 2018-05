Ascolti tv 22 maggio 2018: Grande Fratello 15 al 21,8% di share

By

Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la sesta puntata seguita da 3,7 milioni di telespettatori

Ascolti in calo per Grande Fratello 2018. Con la sesta puntata di martedì 22 maggio seguita da meno di 4 milioni di telespettatori medi. Ieri sera il nuovo appuntamento è stato visto da una media di 3,7 milioni di s.m, pari al 21,8% di share. Ieri il reality di Canale5 ha dovuto vedersela con il finale de Il Capitano Maria. L’ultima puntata della fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada ha catturato l’attenzione di 5 milioni 620 mila s.m, con il 22,7%. In puntata la D’Urso ha ospitato Nina Moric, anche proclamando il primo finalista di questa edizione e comunicando i nomi di due nuovi eliminati. Finora il dato del 21,8% è uno dei più bassi registrati dalle puntate di questa edizione. La quinta ha ottenuto il 24,9%, la quarta il 23,9%, la terza il 27,2%, la seconda il 20,95% e la prima il 22,6%.

Ascolti tv martedì 22 maggio 2018: Di Martedì (8%)

Il Capitano Maria e Grande Fratello non sono stati i soli programmi trasmessi martedì 22 maggio 2018. Questi gli ascolti tv registrati dalle altre trasmissioni in onda ieri. Su La7 Di Martedì è stato visto da 1 milioni 830 mila s.m (8%; il dato si riferisce alla sola prima parte). Mentre Rai3, con CartaBianca è stato seguito da 1 milione 471 mila s.m (6,5%; dato con cui il talk segna il record stagionale). Su Italia1 Wolverine – L’immortale ha appassionato 1 milione 635 mila s.m (7,4%). Rai2 e Rete 4 hanno ottenuto rispettivamente una media di 956 mila s.m con Hawaii Five-O (4%) e 690 mila s.m con Nico (2,8%).

Ascolti tv dei principali programmi più visti di ieri

Questi, infine, gli ascolti tv registrati dai principali programmi più visti di ieri. Oltre alla fiction con Incontrada e al GF, tra gli altri sono da segnalare anche i risultati raggiunti da: Striscia la notizia (5 milioni 147 mila s.m; 19,87% di share), Soliti Ignoti – Il ritorno (4 milioni 919 mila s.m; 19,07%), L’Eredità (4 milioni 437 mila s.m; 25,05%), Caduta Libera (3 milioni 430 mila s.m; 19,85%) e Uomini e Donne (3 milioni 18 mila s.m; 22,28%).