Ascolti tv 22 giugno 2018: i dati di Ora o mai più e Serbia – Svizzera

Ora o mai più, ascolti tv 22 giugno 2018: ieri sera la terza puntata vista da oltre 3,2 milioni di spettatori

Ora o mai più tiene banco nel venerdì sera di Rai1, ma perde ascolti tv settimana dopo settimana. Dopo il debutto al 25% con quasi 5 milioni di telespettatori medi ed un secondo appuntamento visto da una media di 3 milioni 709 mila spettatori con il 20,7%, venerdì 22 giugno 2018 la terza puntata del nuovo programma di Rai1 si è fermata a quota 3 milioni 272 mila s.m, pari al 20,1% di share. Questi i dati d’ascolto registrati per la semifinale della trasmissione condotta da Amadeus che, ieri sera in prima serata, ha visto trionfare per la prima volta i Jalisse; Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno convinto giudici e pubblico in studio sia con il duetto “La farfalla e l’elefante” sia con la cover “Ti sento”, due canzoni interpretate insieme al loro “maestro” Michele Zarrillo. Questa la nuova classifica settimanale per cui Lisa, almeno per il momento, è risultata soltanto terza, subito dopo Francesca Alotta.

Ascolti tv prima serata venerdì 22 giugno 2018: boom per Serbia – Svizzera su Italia1

Venerdì 22 giugno 2018, almeno in parte “avversario” di Ora o mai più è stata anche Serbia – Svizzera. Ieri sera, infatti, la partita dei Mondiali trasmessa da Italia1 ha fatto registrato un vero e proprio boom di ascolti tv pari a 4 milioni 987 mila telespettatori medi ed il 24% di share. Il match è stato poi seguito da Tiki Taka Russia, a sua volta visto da 1 milione 461 mila s.m, con il 9,8%. Su Canale5, invece, la quinta puntata de Le verità nascoste ha appassionato 1 milione 439 mila s.m con il 7,3%. Mentre su Rai2 Thor – The Dark World ha intrattenuto 1 milione 25 mila s.m con il 5,6%. Quindi, su Rai3 La grande Storia è piaciuta a 1 milione 11 mila s.m con il 5%. Quarto Grado su Rete4 ha incuriosito 977 mila s.m con il 6,3%. Propaganda Live su La7 lo hanno riguardato volentieri in 495 mila s.m, con il 3,3%.

Ascolti tv: i programmi più visti di ieri

Questi, infine, i dati con gli ascolti tv dei cinque programmi più visti di ieri, venerdì 22 giugno 2018. Subito dopo Serbia – Svizzera, in cima alla classifica troviamo anche Brasile – Costarica alle 14.00 su Italia 1 (3 milioni 963 mila s.m; 28,41%), Reazione a Catena (3 milioni 847 mila s.m; 25,48%), Techetechete’ (3 milioni 303 mila s.m; 15,26%) e, come già detto, Ora o mai più.