Ascolti tv domenica 22 aprile 2018: Che tempo che fa e The Wall in prima serata visti da…

In quanti hanno visto Che tempo che fa o The Wall? Secondo gli ultimi dati con gli ascolti tv di domenica 22 aprile 2018, ieri sera a seguire il nuovo appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti sono stati in media 3 milioni 432 mila telespettatori pari al 14% di share (Che tempo che fa – Il Tavolo: 1 milione 949 mila s.m; 13%). Su Canale5 la seconda puntata del gioco condotto da Gerry Scotti, per cui a giocare sono state Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, ha incuriosito 2 milioni 335 mila telespettatori medi con il 10,7%.