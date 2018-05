Ascolti tv 21 maggio 2018: Il Capitano Maria al 23,8% di share

Ascolti tv lunedì 21 maggio 2018: ieri sera Il Capitano Maria vista da 5,7 milioni di spettatori

Resi noti i dati con gli ascolti tv del 21 maggio 2018. Ieri a vincere la prima serata è stata, ancora una volta, Il Capitano Maria. La terza puntata della fiction di Rai1 è stata vista in media da 5 milioni 705 mila telespettatori, pari al 23,8% di share. Un po’ meno bene è andata a The Legend of Tarzan. Su Canale5 il film in prima TV è stato seguito da 2 milioni 276 mila s.m con il 10,5%. Al terzo posto per share troviamo Report. Il programma di Rai3 ha appassionato 1 milione 723 mila s.m (7,1%). Subito dopo, Una notte da leoni 2, film che su Italia1 ha incuriosito 1 milione 475 mila s.m (6,4%). Ma anche Left Behind – La profezia, che su Rai2 ha raggiunto 1 milione 233 mila s.m (5,2%). A chiudere il cerchio sono Speciale Stasera Italia su Rete4 con 941 mila s.m (4,9%) e Mi chiamo Sam su La7 con 501 mila s.m (2,3%).

Ascolti tv preserale lunedì 21 maggio 2018: Caduta Libera al 19,1% di share

Buoni ascolti anche per il preserale. Lunedì 21 maggio 2018 a seguire L’Eredità su Rai1 sono stati 4 milioni 471 mila telespettatori medi, pari al 24,9% di share. Il segmento iniziale, L’Eredità – La sfida dei sette, ha intrattenuto 2 milioni 889 mila s.m, con il 20,1%. Su Canale5, invece, Caduta Libera ha registrato una media di 3 milioni 327 mila s.m ed il 19,1%. Caduta Libera – Inizia la sfida ha catturato l’attenzione di 2 milioni 187 mila s.m, con il 16,1%.

Dati d’ascolto ieri: Soliti Ignoti (19,28%)

Infine, da segnalare anche altri dati d’ascolto per i programmi in onda ieri. Oltre ai risultati di prime time e preserale, bene anche Soliti Ignoti – Il ritorno e Striscia la notizia in access prime time. Il programma di Rai1 ha fatto segnare il 19,28% di share con 4 milioni 951 mila s.m. La trasmissione di Canale 5 il 18,63% con 4 milioni 808 mila s.m.