Ascolti tv sabato 21 aprile 2018: ieri sera la terza puntata di Amici 17 Serale vista da…

Com’è andata la nuova sfida degli ascolti tv di sabato 21 aprile 2018? Beh, a vincere un “nuovo round” è stato Amici 17 Serale. Ieri sera, in prima serata su Canale5, la terza puntata del programma di Maria De Filippi è stata vista da una media di 3 milioni 792 mila telespettatori pari al 21,53% di share (orario di chiusura: 1.04). Il picco d’ascolto in valori assoluti si è registrato alle ore 21.54 (con 4 milioni 847 mila spettatori), mentre il picco di share s’è verificato alle ore 24.52 (31,53%). In trasmissione nessun nuovo eliminato ed ospiti dello show sono stati Maradona, Belén, Rita Pavone, Loredana Berté e Francesco Gabbani. Di contro, ieri nel prime time di Rai1, a seguire la settima puntata di Ballando con le stelle 13 sono stati 3 milioni 657 mila telespettatori medi con il 19,66% di share (il programma ha chiuso alle ore 00.43). “Ballando…tutti in pista” ha incuriosito 4 milioni 100 mila s.m (18,8% di share). Ballando con le stelle, invece, ha appassionato 3 milioni 500 mila s.m (20,3%). Nel suo settimo appuntamento il varietà condotto da Milly Carlucci ha proposto Terence Hill super ospite in pista, l’eliminazione di Amedeo Minghi ed altri verdetti sui concorrenti “ripescati”.

Tra Amici e “Ballando” prosegue la sfida degli ascolti del sabato sera

Finora nella sfida degli ascolti del sabato sera, Amici 17 Serale ha conquistato due “round” su tre. Dopo aver perso contro “Ballando” al debutto, il programma di Canale5 ha recuperato terreno nel secondo e terzo appuntamento. Qui i dati d’ascolto di sabato 14 aprile 2018, qui quelli di sabato 7.

Ascolti tv 21 aprile 2018: i programmi più visti di ieri

Oltre ai “capo-fila” Amici 2018 Serale e Ballando con le stelle 13, questi gli altri programmi più visti di ieri secondo gli ultimi dati con gli ascolti tv di sabato 21 aprile 2o18. In prima serata: su Rai3 Ulisse – Il piacere della scoperta ha registrato l’8,14% di share (a.m: 1,6 milioni di spettatori). Su Italia1 il film Madagascar il 5,03% (1,1 milioni di s.m). Su Rai2 Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans il 4,99% – 4,3% (1,1 milioni – 919 mila s.). In access prime time, su Canale5 Striscia la notizia ha raggiunto una share media pari al 16,42% (3,5 milioni). Nel preserale, su Rai1 L’Eredità ha portato a casa il 24,39% (3,6 milioni). Su Canale5 Avanti un altro il 20,48% (3 milioni). Nel pomeriggio, su Canale5 Beautiful ha ottenuto il 14,98% (2,5 milioni), Verissimo (con ospiti i volti de L’Isola) il 21,79% (2,3 milioni).