Ascolti TV, 20 marzo 2018: Isola dei famosi (24,8%), Di Martedì (8,3%)

Ascolti Isola dei Famosi 2018: la nona puntata del 20 marzo seguita da 4,5 milioni di telespettatori

Ecco il quadro generale con gli ascolti TV di martedì 20 marzo 2018. Ieri sera in prima serata su Canale5 la nona puntata de L’Isola dei Famosi è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila telespettatori pari al 24,8% di share. Di contro, ieri sera in prime time Rai1 ha programmato il film con Raoul Bova dal titolo Sei mai stata sulla luna?, visto da 4 milioni 109 mila telespettatori medi, con il 17,3% di share.

Ascolti TV di ieri sera, 20 marzo 2018: Di Martedì all’8,3% di share, CartaBianca al 5,3%

Oltre alla sfida Auditel tra L’Isola dei Famosi su Canale5 e il film con Raoul Bova su Rai1, gli ascolti tv del 20 marzo 2018, descrivono anche come si è comportata ieri sera la curva share di Rai3 e di La7. Il talk show che ha vinto la serata è stato ancora una volta Di Martedì condotto da Giovanni Floris, in prima serata visto da 1 milione 898 mila telespettatori (8,3%), risultato che ha permesso di superare almeno in share CartaBianca con Bianca Berlinguer, fermo ad una media di 1 milione 303 mila telespettatori (5,3%).