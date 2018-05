Ascolti tv 20 maggio 2018: Domenica In batte Domenica Live?

Ascolti tv domenica 20 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 3,4 milioni di spettatori

Domenica 20 maggio 2018 questi gli ascolti tv registrati da Che tempo che fa. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 423 mila telespettatori medi, pari al 14,8% di share. Subito dopo, Che tempo che fa – Il Tavolo è stato visto da una media di 1 milione 827 mila spettatori, con il 13,3%. La trasmissione si aggiudica così la prima serata di ieri. Perché? Canale5, col film tv “Angeli“, ha incuriosito 1 milione 819 mila s.m (8,1%). Italia1 col nuovo appuntamento con Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1 milione 847 mila s.m (10,9%). Quindi, Rai2 con Ncis e Instinct è stato seguito da 2 milioni 3 mila s.m (8,2%) e 1 milione 601 mila s.m (7%). Bene anche Rai3 e Rete4. Un giorno in pretura ha appassionato 1 milione 84 mila s.m (4,9%) mentre Il Terzo Indizio ha incollato davanti al televisore 943 mila s.m (4,5%). Infine, su La7 Non è l’Arena ha raggiunto 1 milione 205 mila s.m (6,5%).

Ascolti tv 20 maggio 2018: la prima parte di Domenica In batte Domenica Live

Per domenica 20 maggio 2018 anche la “sfida” degli ascolti tv del pomeriggio si fa interessante. Ieri su Rai1 Domenica In è stata vista da: 2 milioni 434 mila s.m col 15,7% di share (nella prima parte) e da 1 milione 709 mila s.m col 12,2% (nella seconda parte). Su Canale5, invece, Domenica Live è stata seguita da: 2 milioni 265 mila s.m (13,9%) in “Tra poco Live”; 2 milioni 301 mila s.m (15,4%) in “Attualità”; 2 milioni 420 mila s.m (17,4%) nelle “Storie”; 2 milioni 781 mila s.m (20,9%) in “Domenica Live”; 2 milioni 188 mila s.m (15,7%) in “Politica” ed, infine, 1 milione 897 mila s.m (13,1%) ne “L’Ultima Sorpresa”. Stando a quanto scrive DavideMaggio.it, che riporta questi dati, la prima parte di Domenica In batte Domenica Live.

Ascolti tv preserale ieri: Caduta Libera al 15,2%

L’altra “sfida” degli ascolti tv è quella del preserale. Ieri Rai1 ha proposto una nuova puntata de L’Eredità, vista 3 milioni 618 mila s.m (20,2% di share). Di contro, Canale5 ha dato spazio a Caduta Libera con un appuntamento tutto dedicato ai campioni dei quiz, seguito da 2 milioni 694 mila s.m (15,2%).