Ascolti tv 20 giugno 2018: i programmi più visti di ieri sera

By

Ascolti tv prima serata mercoledì 20 giugno 2018

Le reti ammiraglie “superate” da Italia1. Questo il bilancio che viene fuori dai dati con gli ascolti tv di mercoledì 20 giugno 2018. Ieri sera, infatti, in prima serata, sul canale “giovane” di Mediaset a seguire Iran – Spagna sono stati in media 5 milioni 729 mila telespettatori, pari al 26,4% di share. Così, ieri grazie alla nuova partita dei Mondiali la “piccola” del “Biscione” è risultata la più vista, superando anche i due canali tv generalisti più importanti. Su Canale5, infatti, Sacrificio d’amore è stato seguito da 1 milione 579 mila telespettatori medi, con il 7,4%. Mentre su Rai1 a vedere Petrolio – Eredi Unici ci hanno pensato in 1 milione 814 mila spettatori, con il 9,1% (ascolto medio). Anche Rai3 e Rai2 hanno fatto il loro. Chi l’ha visto? ha toccato quota 2 milione 7 mila telespettatori ed il 10,7%, mentre Il Supplente ha appassionato 1 milione 328 mila spettatori, con il 7,1%. Infine, su La7 Atlantide ha recuperato 634 mila spettatori (3,4%) e su Rete4 “Everest” ha convinto 618 mila spettatori (3,3%).

Ascolti tv: i programmi più visti di ieri

Dagli ascolti tv del 20 giugno 2018 si capisce anche quali sono in assoluto i quattro programmi più visti di ieri. Sul “podio” della graduatoria con i dati d’ascolto troviamo Iran – Spagna (con quasi 6 milioni di telespettatori medi ed il 27% di share), subito dopo seguito da Reazione a Catena (3 milioni 984 mila s.m; 25,9%), Portogallo – Marocco (3 milioni 411 mila s.m; 24,51%) e Techetechete’ (2 milioni 935 mila s.m; 13,09%).

Qui i dati d’ascolto di martedì 19 giugno 2018.