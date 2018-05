Ascolti tv 2 maggio 2018: Qualcosa di nuovo (12,4%), Roma – Liverpool (32,1%)

By

Ascolti tv mercoledì 2 maggio 2018 prima serata: ieri sera Qualcosa di nuovo e Roma – Liverpool visti da…

Quali sono gli ascolti registrati dai programmi in onda mercoledì 2 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire Qualcosa di nuovo, film con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, è stato visto da una media di 3 milioni 99 mila spettatori pari al 12,4% di share. Canale5, con la partita Roma – Liverpool, finita 4 a 2, ha incollato davanti al televisore 8 milioni 712 mila spettatori medi con il 32,1% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha incuriosito 2 milioni 442 mila s.m (11%). Italia1, con Mrs. Doubtfire, ha catturato l’attenzione di 1 milione 500 mila s.m (6,5%). Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on stage è stato seguito da 1 milione 370 mila s.m (5,9%). Rete4, con Mr Crocodile Dundee 2, ha fatto compagnia a 993 mila s.m (4%). Su La7 Exodus ha interessato 439 mila s.m (2,5%).

Ascolti tv mercoledì 2 maggio 2018 access prime time e preserale: Caduta Libera al 20,6% di share

Questi gli ascolti tv di mercoledì 2 maggio 2018 relativi all’access prime time e al preserale. Ieri sera su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno è stato visto da una media di 4 milioni 709 mila spettatori (17,2% di share). Canale5, con Striscina la notizia, ha portato a casa 4 milioni 861 mila s.m (20,2%). Dalle 18.40 alle 20.00 circa L’Eredità ha fatto registrare un seguito pari a 4 milioni 589 mila s.m (24,7%). Caduta Libera ha incuriosito 3 milioni 619 mila s.m (20,6%).

Dati d’ascolto programmi RAI e Mediaset più visti di ieri

Infine, questi i dati d’ascolto registrati dai programmi RAI e Mediaset più visti di ieri. Per i canali RAI, si segnalano anche La Prova del Cuoco al 16,61% di share (1,96 milioni di s.m), Zero e Lode! all’11,94% (1,8 milioni di s.m) ed Un posto al sole al 6,61% (1,81 milioni di s.m). Per le reti del Biscione, Uomini e Donne segna il 23,23% (3 milioni 93 mila s.m) ed Una Vita il 18,2% (2,8 milioni di s.m).