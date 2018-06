Ascolti tv 2 giugno 2018: i programmi più visti di ieri

By

Ascolti tv: i programmi più visti di sabato 2 giugno 2018

Questi i programmi più visti di sabato 2 giugno 2018. Secondo gli ascolti, ieri la trasmissione più seguita dell’intera giornata è stata Soliti Ignoti – Il ritorno. In access prime time, il programma di Rai1 ha incuriosito in media 3 milioni 502 mila telespettatori, pari al 19,5% di share. Subito dopo, troviamo L’Eredità (con 3 milioni 147 mila telespettatori medi ed il 23,32%), Striscia la notizia (2 milioni 978 mila s.m; 16,7%) ed i festeggiamenti per l’Anniversario della Repubblica (2 milioni 958 mila s.m; 39,22%). Chiudono il cerchio dei più visti: Caduta Libera! Il week end (2 milioni 519 mila s.m; 19,12%), Finalmente la felicità (2 milioni 302 mila s.m; 12,06%) e Cavalli di battaglia (2 milioni 93 mila s.m; 13,97%).

Ascolti tv ieri: TvTalk chiude col 10,1% di share

Sempre secondo gli ultimi ascolti tv, nel pomeriggio di ieri su Rai3 l’ultima puntata di TvTalk è stato visto da una media di 1 milione 182 mila telespettatori, pari al 10,1% di share. Per Rai1, invece, la chiusura (a quanto pare) definitiva di Sabato Italiano ha incuriosito 1 milione 349 mila s.m (prima parte; 13,5%) e 1 milione 421 mila s.m (seconda parte; 14,4%).

Altri dati d’ascolto del 2 giugno 2018

Dati d’ascolto alla mano, per sabato 2 giugno 2018 si segnalano anche i risultati di Linea Verde va in città (2 milioni 31 mila s.m; 15,01% di share), Ulisse – Il piacere della scoperta (1 milione 635 mila s.m; 9,39%), Mezzogiorno in famiglia (1 milione 267 mila s.m; 11,72%), Transformers 3 (1 milione 173 mila s.m; 7,26%) e Stasera Italia – Seconda parte (1 milione 96 mila s.m; 6%).

