Ascolti TV, 2 aprile 2018: Montalbano (28,2%), Emigratis (10,2%)

Ascolti TV di lunedì 2 aprile 2018: ieri sera Montalbano visto da…

Nei dati Auditel con gli ascolti tv di lunedì 2 aprile 2018 ci sono sia conferme sia sorprese. Ieri sera su Rai1 a seguire Il Commissario Montalbano (la replica dell’episodio “Il sorriso di Angelica”) sono stati 6 milioni 575 mila telespettatori medi, con il 28,3% di share. Su Italia1 la terza puntata di Emigratis 3 (con Pio e Amedeo a Las Vegas con Michele, un ragazzo autistico) è stata vista da una media di 2 milioni 108 mila spettatori, pari al 10,2% di share (le prime due puntate avevano ottenuto rispettivamente: il 9,8% e l’11,5%). Su Canale5 Exodus – Dei e re, film in prima visione, ha incuriosito 1 milione 993 mila appassionati di cinema sul piccolo schermo (10,2%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito 5 (ad Accumoli) ha interessato 1 milione 428 mila tele-abbonati (5,8%). Su Rai3 Report ha raggiunto 1 milione 222 mila spettatori (5%). Su Rete4 a seguire Sfida tra i ghiacci sono stati in 761.000, mentre su La7 il nuovo speciale di Atlantide (“Caravaggio, la maledizione e la luce”) è stato visto da 443 mila telespettatori (1,9%).

Gli altri ascolti TV di ieri, lunedì 2 aprile 2018: Avanti un altro segna il 20,1% di share

Questi, invece, i dati Auditel con i principali ascolti TV del preserale e del pomeriggio di ieri, lunedì 2 aprile 2018. Su Rai1: Soliti Ignoti – Il ritorno è stato visto da una media di 4 milioni 898 mila telespettatori (20,3%); Techetecheté 1 milione 923 mila (12%). Su Canale5: Striscia la notizia ha raggiunto 4 milioni 552 mila spettatori medi (18,7%); Avanti un altro 3 milioni 366 mila (20,1%). Ieri pomeriggio La Vita in Diretta, Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 non sono andati in onda. Al loro posto sia Rai sia Mediaset hanno trasmesso film, telefilm o fiction in replica.

I principali dati Auditel di ieri sera, 2 aprile 2018: Ieri oggi Italiani al 2%

Per quanto riguarda ieri sera, 2 aprile 2018: su Rete4, in seconda serata, il nuovo appuntamento con Ieri oggi Italiani, il nuovo programma di Maurizio Costanzo condotto da Rita Dalla Chiesa, registra il 2% di share (pari a 213 mila telespettatori medi). Su Rai3, invece, una nuova puntata di Prima dell’alba, trasmissione-novità condotta da Salvo Sottile, segna il 5,9% di share (con una media di 906 mila spettatori).

