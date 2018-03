Ascolti del Commissario Montalbano del 19 marzo 2018: “Una faccenda delicata” visto da 6,3 milioni di spettatori

Sono stati resi noti tutti i dati Auditel contenenti gli ascolti TV di lunedì 19 marzo 2018. Ecco quali sono i principali aggiornamenti relativi alla prima serata di ieri. In prime time l’episodio in replica de Il Commissario Montalbano, dal titolo “Una faccenda delicata”, su Rai1 è stato visto da 6.337.000 telespettatori, con il 26,6% di share; mentre invece Canale5, che ha trasmesso una nuova puntata de Il Segreto, ha raggiunto una media di 2.575.000 telespettatori, pari al 10,7% di share. Anche Rai2 ha fatto il suo, mandando in onda il quarto appuntamento con Boss in Incognito 2018, che ha fatto raccogliere alla rete (ora diretta da Andrea Fabiano) un bacino di 1.688.000 telespettatori ed il 6,6% di share.

Ascolti dei programmi TV al debutto la sera di lunedì 19 marzo: Emigratis (9,7%), Ieri oggi Italiani (4,5%)

Scrutati con attenzione i dati Auditel sempre positivi di Montalbano, ecco anche quali sono gli ascolti dei programmi TV che ieri sera, lunedì 19 marzo 2018 hanno debuttato in prima e seconda serata. Nel prime time di Rai3 la nuova edizione di Report ha raggiunto 1.688.000 telespettatori medi ed il 7% di share, mentre su Italia1 le strambe avventure televisive di Pio e Amedeo protagonisti della terza edizione di Emigratis hanno interessato 2.262.000 telespettatori (esclusa l’anteprima), raccogliendo il 9,8% di share. Per quando riguarda invece la seconda serata, ieri altri programmi tv hanno debuttato per la prima volta sul piccolo schermo. Sul terzo canale Rai Salvo Sottile ha condotto il primo appuntamento di Prima dell’alba, visto da 1.055.000 telespettatori pari al 6,5% di share (anteprima esclusa), mentre invece Rete4 ha ospitato il ritorno di Rita Dalla Chiesa a Mediaset con la novità Ieri oggi Italiani, trasmissione targata VideoNews e ideata da Maurizio Costanzo, venendo vista da 414.000 telespettatori medi, con il 4,5 % share registrato.

Altri ascolti TV di ieri, 19 marzo: Avanti un altro (21,8%), Amici (20%), Pomeriggio 5 (18%)

Descritta la situazione relativa agli ascolti TV della prima serata di lunedì 19 marzo 2018, non resta che analizzare anche i dati Auditel riferiti al preserale e al pomeriggio televisivo. Ieri sera la puntata di Avanti un altro su Canale5 ha intercettato 4.361.000 telespettatori, portando a casa il 21,8% di share. Non è però riuscita a superare L’Eredità, che è stata seguita da 5.399.000 telespettatori, con il 26,4% di share. Dati positivi, infine, vengono registrati anche nella lunga fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset: Uomini e Donne, Amici – Verso il Serale e Pomeriggio 5 segnano rispettivamente 3.119.000 telespettatori (22,21% di share, escluso il segmento “Finale”), una media di 2.455.000 telespettatori (20,81%) e 2.218.000 (18,02%) – 2.437.000 (18,08) nella prima e seconda parte (La vita in diretta su Rai1 si ferma al 12-15%).