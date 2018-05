Ascolti tv 19 maggio 2018: vince Ballando con le stelle, bene Amici

Ascolti tv sabato 19 maggio 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Amici

Ultima sfida degli ascolti tv tra Ballando con le stelle 13 ed Amici 17 Serale. Sabato 19 maggio 2018 ad aggiudicarsi la prima serata è stata la finalissima del programma di Milly Carlucci. Ieri sera lo show di Rai1 è stato visto in media da 3 milioni 943 mila telespettatori, pari al 24,7% di share. Ballando…tutti in pista, la prima parte della trasmissione, è stato seguito da 4 milioni 627 mila spettatori medi con il 21,68%. Su Canale5, invece, il talent show presentato da Maria De Filippi ha tenuto incollati davanti al televisore 4 milioni 114 mila s.m. Risultato d’ascolto che equivale al 23% di share.

Ascolti tv prima serata 19 maggio 2018: Ulisse (8,4%)

Nella prima serata di sabato 19 maggio 2018 sono andati in onda anche altri programmi. Dopo Ballando con le stelle e Amici, al terzo posto per ascolti tv troviamo Ulisse – Il piacere della scoperta. Ieri sera il programma di Rai3 è stato visto da 1 milione 711 mila s.m (8,4%). A scendere: The Good Dinosaur – Il viaggio di Arlo, su Italia 1 seguito da 1 milione 208 mila s.m (5,62%) e Ncis Los Angeles e Ncis New York, che su Rai2 ha appassionato 1 milione 197 mila s.m (5,43%) e 940 mila s.m (4,41%). Infine, su Rete4 e La7 Salverò mia figlia e L’Ispettore Barnaby hanno incuriosito rispettivamente 653 mila s.m (3,03%) e 478 mila – 297 mila s.m (2,24% – 2,26%).

Ascolti tv 19 maggio 2018: i più visti di ieri

Per il resto, tenendo conto dei valori assoluti e dei dati già riportati, questi gli altri ascolti tv di sabato 19 maggio 2018 relativi ai principali programmi più visti di ieri. A “dominare” la giornata ci hanno pensato gli speciali tv dedicati al Royal Wedding. Su Rai1 Speciale Tg1 ha registrato 4 milioni 265 mila s.m (21,91% di share). Mentre su Canale5 a seguire la diretta del matrimonio sono stati 4 milioni 254 mila s.m (24,38%). Bene anche L’Eredità con 3 milioni 646 (23,62%), Striscia la notizia con 3 milioni 513 mila s.m (17,28%) e Giro all’arrivo con 2 milioni 850 mila s.m (21,28%).