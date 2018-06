Ascolti tv 19 giugno 2018: Con il cuore fa meglio di Grease

Con il Cuore e Grease: ascolti tv 19 giugno 2018

Meglio San Francesco o John Travolta? Beh, a giudicare dagli ascolti tv del 19 giugno 2018 ieri sera, tra le due opzioni, gli Italiani hanno scelto il primo. Ieri, infatti, nella prima serata di Rai1, a seguire Con il Cuore Nel nome di Francesco, il concerto di beneficenza condotto da Carlo Conti, ci hanno pensato in media 3 milioni 17 mila telespettatori, pari al 14,8% di share. Un dato positivo e, almeno in valori assoluti, in linea con quello degli anni precedenti. Visto che nel 2017 gli spettatori medi sono stati 3 milioni 24 mila (18,18%) e nel 2016 3 milioni 337 mila (15,76%). Su Canale5, invece, il film in replica Grease, è stato visto da 2 milioni 60 mila telespettatori medi, con il 9,9%.

Ascolti tv prima serata martedì 19 giugno 2018

Ma, secondo gli ascolti tv di martedì 19 giugno 2018, ieri sera ad avere la meglio è stata la partita dei Mondiali. Ieri, infatti, in prima serata su Italia1, in 5 milioni 316 mila telespettatori medi hanno seguito Russia – Egitto (24,3% di share). Subito dopo la partita, anche Tiki Taka Russia ha fatto il suo ottenendo un risultato niente male, pari a 1 milione 568 mila spettatori medi ed il 9,3%. Quindi, su Rai3 Cartabianca (con Floris “assente” da La7) ha incuriosito 1 milione 541 mila s.m (8%). Mentre su Rai2 Rosewood ha appassionato 952 mila s.m (4,6%). Infine, sostanziale pareggio tra Rete4 e La7: Il Delitto della Madonna Nera e The Manchurian Candidate si fermano entrambi a circa 745 mila spettatori (3,6%).

I programmi più visti di ieri

E i programmi più visti di ieri, 19 giugno 2018? In cima alla classifica compaiono soprattutto tre dati d’ascolto. C’è Russia – Egitto (con 5,3 milioni di s.m ed il 24,3%), Reazione a Catena (4 milioni; 26,14%) e Fifa World Cup Russia 2018 delle 19.40 (3 milioni 63 mila s.m; 15,52%). Chiudono il cerchio: Con il Cuore (3 milioni 17 mila s.m; 14,81%) e le altre due partite dei Mondiali in onda di pomeriggio su Italia 1 (3 milioni 1 mila s.m; 28,71% – 2 milioni 779 mila s.m; 20,21%).

Qui i dati d’ascolto di lunedì 18 giugno 2018.