Ascolti tv 18 giugno 2018: Tutto può succedere 3 parte bene

Tutto può succedere 3, ascolti tv lunedì 18 giugno 2018: la prima puntata vista da 3,2 milioni di telespettatori

Il debutto di Tutto può succedere 3 regge in ascolti tv. Lunedì 18 giugno 2018, la prima puntata della fiction è stata vista da una media di 3 milioni 254 mila telespettatori, pari al 15,9% di share. Un primo appuntamento con la terza serie, quello trasmesso ieri sera in prima serata su Rai1, che si è chiuso con Sara (Maya Sansa) che ha accettato di sposare Marco e con la proposta di assunzione arrivatale da Francesco (Giuseppe Zeno). Del resto, anche per Emma (Licia Maglietta) ci sono state sorprese, con tanto di anello regalo ricevuto da Ettore (Giorgio Colangeli). E ora non resta che attendere lunedì 25 giugno, quando sul piccolo schermo andrà in onda la seconda puntata, anch’essa ispirata alle vicende di “Parenthood”.

Ascolti tv prima serata 18 giugno 2018: Balalaika non va oltre l’11% di share

Lunedì 18 giugno 2018 Tutto può succedere ha dovuto confrontarsi almeno un po’ con Tunisia – Inghilterra. Ieri sera, in prima serata su Canale5, la partita di Mondiali è stata seguita da una media di 6 milioni 327 mila telespettatori, pari al 27,9% di share. Subito dopo, anche Balalaika s’è dato da fare. Ieri lo show con Blasi, Belén e Savino ha fatto registrare un seguito pari a 1 milione 822 mila telespettatori medi, con l’11%. Per il resto, su Italia1 Mi presenti i tuoi? ha incuriosito 1 milione 576 mila spettatori ed il 7,4%. Mentre Rai3 con Enough – Via dall’incubo ha raggiunto 1 milione 348 mila spettatori ed il 5,9%. Quindi, su Rai2 Ncis e Squadra Speciale Cobra 11 hanno ottenuto rispettivamente 1 milione 250 mila spettatori e il 5,1% e 996 mila spettatori e il 5,8%. Infine, su Rete4 Diana – La storia segreta di Lady D ha appassionato 848 mila telespettatori, con il 4,1% (i dati sono espressi per ascolto medio).

Ascolti tv: i programmi più visti di ieri

Ecco anche i dati con gli ascolti tv e la share dei cinque programmi più visti di ieri, lunedì 18 giugno 2018. In cima alla graduatoria troviamo il match Tunisia – Inghilterra (con 6 milioni 273 mila s.m e 27,84%), seguito da Reazione a Catena (4 milioni 373 mila s.m; 27,94%) e Techetechete’ (3 milioni 773 mila s.m; 15,88%). Chiudono il cerchio: Fifa World Cup Russia 2018 (3 milioni 554 mila s.m; 17,42%) e Tutto può succedere 3 (3 milioni 254 mila s.m; 15,88%).