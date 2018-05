Ascolti tv 17 maggio 2018: Vuoi scommettere? debutta col 23,2% di share

Ascolti tv Vuoi scommettere?: ieri sera la prima puntata vista da 4 milioni di telespettatori

In termini di ascolti tv, com’è andata la prima puntata di Vuoi scommettere?. Giovedì 17 maggio 2018 a seguire il debutto del nuovo programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker sono stati in media 4 milioni 91 mila telespettatori, pari al 23,2% di share. Ieri sera a vincere il primo appuntamento della trasmissione è stato Francesco. Il concorrente ha portato a casa la vittoria ed un premio di 10.000 euro grazie alla scommessa “Ci vuole stomaco”; ha mangiato un pasto completo a testa in giù. Tra gli ospiti, ci sono stati anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La prima ha giocato con la conduttrice munendosi di divaricatore palatale per ortodonzia. La seconda è riuscita a fare più di 100 addominali in due minuti. Ieri il nuovo show di Mediaset, versione 2.0 di Scommettiamo che…, ha pure proposto un breve omaggio a Fabrizio Frizzi.