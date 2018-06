Balalaika, ascolti tv 17 giugno 2018: ieri sera lo show sui Mondiali visto da 1,9 milioni di telespettatori

Da un lato Belén con Balalaika. Dall’altro Corona a Non è l’Arena. Questo quanto successo sul piccolo schermo domenica 17 giugno 2018. Ma come sono andati gli ascolti tv? Ieri sera, il secondo appuntamento con lo show sui Mondiali è stato visto da una media di 1 milione 907 mila telespettatori, pari al 12,62% di share. Un ultimo dato, quello registrato dal programma di Canale5, leggermente superiore rispetto a quello del debutto. Infatti, lo scorso venerdì 15 giugno a vedere la prima puntata erano stati 1 milione 680 mila telespettatori medi, con il 10,4%. Del resto, anche ieri la trasmissione di Mediaset è andata in onda subito dopo la partita. Il riferimento va a Brasile – Svizzera, che ha raggiunto il record di 7 milioni 460 mila spettatori e del 36,33% (ascolto e share medio).

Ascolti tv prima serata 17 giugno 2018: Non è l’Arena chiude col 9,19% di share

Domenica 17 giugno 2018 Balalaika ha dovuto confrontarsi con Non è l’Arena che chiude bene la stagione. Ieri sera, infatti, in prima serata su La7, il talk di Giletti ha conquistato ascolti tv pari al 9,19% di share, con una media di 1 milione 729 mila telespettatori. Ieri, però, in tv oltre allo show di Canale5 e all’ultima puntata targata Corona c’è stato spazio anche per altri programmi. Più nel dettaglio, su Rai1 la replica de I Bastardi di Pizzofalcone è stata seguita da 2 milioni 7 mila s.m, pari al 10,48%. Su Rai2 e Rai3, invece, Scomparsa nel nulla e Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata hanno incuriosito rispettivamente 1 milione 532 mila s.m con il 7,13%, e 901 mila s.m con il 4,03%. Infine, su Rete4 Madre Mia ha avuto un seguito pari a 1 milione 158 mila s.m ed il 5,44% mentre su Italia1 Ti presento i miei ha interessato 1 milione 49 mila s.m, col 5,19%.