Ascolti tv 16 maggio 2018: Scanzonissima debutta col 5,4% di share

Ascolti tv prima serata 16 maggio 2018: Scanzonissima parte dal 5,4%

Mercoledì 16 maggio 2018, qual è stato il programma più visto della prima serata? Ascolti TV alla mano, ieri sera a catturare l’attenzione dei telespettatori del prime time è stato soprattutto Il Confine. Su Rai1, infatti, l’ultima puntata della nuova mini fiction RAI ha appassionato una media di 3 milioni 732 mila telespettatori, pari al 16,3%. Confrontando i risultati in share, il dato più alto dopo quello raggiunto dalla serie è di Chi l’ha visto?, programma di Rai3 visto da 2 milioni 316 mila s.m (10,8%). Subito dopo, ci sono Le Iene Show, su Italia1 seguite da 1 milione 910 mila s.m (10,4%). A “scendere” troviamo anche: 27 volte in bianco su Canale5 e Scanzonissima su Rai2. A rivedere il film sono stati 2 milioni 184 mila s.m (10,1%). Mentre a seguire la prima puntata del nuovo programma di Gigi e Ross ci hanno pensato 1 milione 265 mila s.m (5,4%). Quindi, Rete4 con Run all night – Una notte per sopravvivere e LA7 con Atlantide hanno accontentato rispettivamente 905 mila s.m (4%) e 374 mila s.m (1,8%).

Ascolti tv preserale mercoledì 16 maggio 2018: Soliti Ignoti – Il ritorno (18,2%)

Ecco anche gli ascolti TV registrati dai principali programmi in onda nell’access prime time e nel preserale di mercoledì 16 maggio 2018. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha portato a casa un risultato pari a 4 milioni 664 mila s.m (18,2% di share). L’Eredità, ha invece giocato con 4 milioni 208 mila (23,9%). Su Canale5 a seguire Striscia la notizia sono stati 4 milioni 489 mila s.m (17,3%), mentre Caduta Libera è stato visto da 3 milioni 362 mila s.m (19,6%).

Altri dati d’ascolto di ieri

Per il resto, dati d’ascolto alla mano – tra gli altri – sono da segnalare anche i risultati raggiunti ieri da “Giro all’arrivo” su Rai2 (1 milione 502 mila s.m; 13,35% di share), Uomini e donne su Canale5 (3 milioni 184 mila s.m; 24,2%) e Grande Fratello daytime C5 (2 milioni 500 mila s.m; 22,77%).