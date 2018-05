Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la quinta puntata vista da 4,2 milioni di telespettatori

Ascolti in crescita per Grande Fratello 2018. Martedì 15 maggio, in prima serata su Canale5, la quinta puntata del reality è stata vista da una media di 4 milioni 237 mila telespettatori pari al 24,9% di share. Il dato d’ascolto della puntata di ieri, che ha chiuso poco prima dell’1.30 di mercoledì 16 maggio, è migliore dei precedenti risultati Auditel. Le prime quattro puntate di GF 15, infatti, sono state seguite da 4 milioni 55 mila s.m (23,9%; quarta puntata), 4 milioni 766 mila s.m (27,2%; terza), 3 milioni 479 mila s.m (20,95%; seconda) e 3 milioni 598 mila s.m (22,6%; prima puntata). Del resto, la nuova diretta settimanale del reality ha avuto al centro momenti “forti”: dalla squalifica di Luigi Favoloso, al faccia a faccia del concorrente con Nina Moric, passando per la sorpresa fatta dalla senatrice Stefania Pezzopane al compagno Simone Coccia Colaiuta.

Ascolti tv martedì 15 maggio 2018: la fiction Il Confine debutta col 15,2% di share

Nella prima serata di martedì 15 maggio 2018 Rai1 ha scelto di proporre altro dal Grande Fratello 15. Ieri sera sulla prima rete della RAI ha debuttato Il Confine. La prima delle due puntate della nuova fiction RAI ha ottenuto ascolti pari a 3 milioni 666 mila telespettatori medi ed il 15,2% di share. La seconda ed ultima parte della mini serie, ambientata a Trieste nei primi anni del ‘900, verrà trasmessa stasera. Per il resto, ecco anche i dati d’ascolto registrati dagli altri programmi RAI e Mediaset in onda ieri sera. Su Rai2 Hawaii Five-O ha incuriosito 1 milione 324 mila s.m (5,8%). Rai3, con CartaBianca, ha appassionato 1 milione 384 mila s.m (6,2%). Su Rete4 Gunny ha catturato l’attenzione di 795 mila s.m (3,6%). Italia1, con X Men – Giorni di un futuro passato, è stato visto da 1 milione 344 mila s.m (6,2%). Su La7 DiMartedì ha informato e intrattenuto 2 milioni 35 mila s.m (9%, nella prima parte).

Dati d’ascolto dei programmi tv RAI e Mediaset più visti di ieri

Infine, considerando i dati d’ascolto di martedì 15 maggio 2018 in relazione ai soli valori assoluti medi, questi i programmi tv Rai e Mediaset più visti di ieri. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno è stato visto da 5 milioni 7 mila s.m (19,78% di share), mentre a seguire Striscia la notizia su Canale5 sono stati 4 milioni 880 mila s.m (19,23%). A “scendere” troviamo anche: L’Eredità con 4 milioni 582 mila s.m (25,12%), Grande Fratello con 4 milioni 237 mila s.m (24,94%), Il Confine con 3 milioni 666 mila s.m (15,2%) e Caduta Libera! con 3 milioni 521 mila s.m (19,93%).