Ascolti tv 15 giugno 2018: i dati di Ora o mai più e Balalaika

Ora o mai più, ascolti tv 15 giugno 2018: ieri sera su RaiUno la seconda puntata seguita da 3,7 milioni di telespettatori

Dopo il successo della scorsa settimana, alla sua seconda puntata lo show Ora o mai più perde ascolti. Ieri sera, infatti, in prima serata su RaiUno, la trasmissione condotta da Amadeus è stata seguita in media da 3 milioni 709 mila telespettatori, pari al 20,7% di share. Dati comunque positivi, anche se arrivano dopo che a seguire la prima puntata dell’8 giugno sono stati 4 milioni 730 mila spettatori medi, col 25%. E anche considerato che il nuovo appuntamento (ieri vinto da Lisa) almeno per un po’ ha dovuto confrontarsi con i Mondiali targati Mediaset. Quindi, vedremo se il terzo “incontro” con il nuovo talent fatto con “cantanti dimenticati” tornerà ai fasti delle primissime esibizioni oppure il dato d’ascolto subirà variazioni.

Ascolti tv prima serata venerdì 15 giugno 2018: Balalaika debutta al 10,4% di share, bene Portogallo – Spagna

Venerdì 15 giugno 2018, ad avere la meglio in prima serata per quanto riguarda gli ascolti tv è stato Portogallo – Spagna. Ieri sera, infatti, la nuova partita “mondiale” trasmessa da Canale 5 ha incollato al piccolo schermo 7 milioni 27 mila telespettatori medi, pari al 33,3% di share. Subito dopo, il debutto di Balalaika è stato visto da 1 milione 680 mila spettatori (ascolto medio), con il 10,4%. Quindi, su La7 Propaganda Live ha ottenuto un seguito di 1 milione 39 mila spettatori (a.m) e il 6,5%. Mentre su Rete4, Italia 1 e Rai2 a seguire Quarto Grado – Le storie, Lethal Weapon e The Gunman sono stati rispettivamente in 976 mila s.m (5,9%), 890 mila s.m (5,6%) e 864 mila s.m (4,6%).

Ascolti tv, i programmi più visti del 15 giugno 2018: Reazione a Catena al 27%

Questi dati con gli ascolti tv del 15 giugno 2018 ci consegnano anche l’elenco dei principali programmi più visti di ieri. In cima alla classifica virtuale c’è Portogallo Spagna (con 7 milioni 27 mila s.m ed il 33,35% di share), seguita dal segmento Fifa World Cup Russia 2018 (3 milioni 998 mila s.m; 21,18%), da Reazione a Catena (3 milioni 951 mila s.m; 27% tondo tondo) e da Techetecheteche’ (3 milioni 453 mila s.m; 15,56%).