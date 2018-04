Ascolti TV ieri, domenica 15 aprile 2018: The Wall debutta con 2,3 milioni di spettatori

Quali sono gli ascolti tv di domenica 15 aprile 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, Che tempo che fa è stato visto da 3 milioni 935 mila telespettatori medi pari al 15,7% di share (Che tempo che fa – Il Tavolo: 2 milioni 289 mila telespettatori; 14,7%). Su Canale5 la prima puntata di The Wall è stata seguita da una media di 2 milioni 361 mila spettatori, con il 10,8% di share. Su Rai2 Ncis ed Instict hanno registrato una share del 7,7% – 6,6% (2 milioni 5 mila e 1 milione 566 sp.). Rai3, con Sono Innocente, ha segnato il 3,6% (849 mila sp.). Su Rete4 The Bourney Supremacy il 3,3% (759 mila sp.). Italia1, con Le Iene Show, il 10,2% (1 milione 919 mila sp.). Su La7 Non è l’Arena il 6,5% (1 milione 247 mila sp.).

Ascolti tv pomeriggio 15 aprile 2018: Domenica Live segna il 22,9% di share

Visti i dati con gli ascolti TV di domenica 15 aprile 2018 relativi alla prima serata, ecco anche “i numeri” del pomeriggio. Su Rai1: Domenica In ha portato a casa il 12,3% e il 10,1% di share (2 milioni 76 mila, 1 milione 566 mila spettatori). Canale5, con Domenica Live: il 13,5% nella presentazione, il 15,6% nella parte “Politica e Attualità”, il 18,7% nelle Storie, il 21,6% (3 milioni 147 mila sp.) ed il 22,9% (3 milioni 558 mila sp.) con prima e seconda parte, infine il 16,1% (2 milioni 603 mila sp.).

I programmi tv più visti di ieri, domenica 15 aprile 2018

Questi, infine, i programmi tv più visti di ieri, domenica 15 aprile 2018. Ecco i principali dati d’ascolto della giornata. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto il 20,35% di share (3 milioni 947 mila telespettatori medi). Rai2, con Mezzogiorno in famiglia il 12,38% (1 milione 595 mila t.m). Su Rai3: Mezz’ora in più l’8,06% (1 milione 340 mila t.m). Canale5, con Paperissima Sprint, il 14,15% (3 milioni 533 mila t.m). Su Italia1: CSI il 3,5% (859 mila t.m). Su Rete4: Tempesta d’amore il 4,38% (964 mila t.m).