Ascolti tv 14 giugno 2018: Vuoi scommettere? “saluta” col 16% di share

Vuoi scommettere?, ascolti tv 14 giugno 2018: ieri sera l’ultima puntata vista da 3,2 milioni di spettatori

Com’è andata, per ascolti tv, l’ultima puntata di Vuoi scommettere? Giovedì 14 giugno 2018, in prima serata su Canale5, l’appuntamento finale col programma Mediaset è stato visto da una media di 3 milioni 211 mila telespettatori, pari al 16,3% di share. Questo il dato registrato dalle ultimissime scommesse della versione 2.0 di Scommettiamo che…, dopo che ieri sera come ennesimo vincitore di puntata è stato incoronato Moris grazie a “Sempre più in alto”, la sua prova di parkour abbinata ad uno degli ospiti, Simona Ventura. Si chiude così, non senza le parole commosse di Michelle Hunziker, questo primo ciclo in cinque puntate per una trasmissione che forse tornerà di nuovo in onda, magari nel 2019 e in diretta. Vedremo.

Ascolti tv prima serata giovedì 14 giugno 2018: bene Don Matteo, Il segreto dei suoi occhi e Italia – Francia

Intanto, l’ultima puntata di Vuoi scommettere? si aggiudica gli ascolti tv della prima serata di giovedì 14 giugno 2018. Ieri sera, infatti, il gran finale del programma di Canale5 ha avuto la meglio contro Don Matteo. La fiction, trasmessa in replica nel prime time di Rai1, è stata seguita da 2 milioni 970 mila telespettatori medi, pari al 14,5% di share. Subito dopo, per share troviamo anche Il segreto dei suoi occhi, film che su Rai3 ha appassionato 1 milione 891 mila s.m, con l’8,6%. Quindi, su Italia1 The Divergent Series – Allegiant ha intrattenuto 1 milione 406 mila s.m, 6,5%. Mentre su La7 la scelta strategica di palinsesto, Italia – Francia, la finale dei Mondiali di Germania 2006, ha registrato 989 mila s.m ed il 5,2%. Infine, su Rete4 e su Rai2 Le Viol – Le cronache di uno stupro e McGiver hanno ottenuto rispettivamente un seguito pari a 871 mila s.m (4,1%) e 811 mila s.m (3,9%).

Ascolti tv pomeriggio 14 giugno: i Mondiali 2018 debuttano con il 29,79% di share

Giovedì 14 giugno è stato anche il primo giorno di programmazione tv dedicata ai Mondiali 2018. Ieri pomeriggio, infatti, la prima partita Russia – Arabia Saudita, in onda dalle ore 17.00 su Canale5, è andata a segno con il 29,79% di share, pari a 3 milioni 441 mila s.m. Poco prima, dalle 16.25, la cerimonia d’apertura dei Mondiali ha ottenuto il 20,39%, con 2 milioni 116 mila s.m.