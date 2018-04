By

Ascolti tv Ballando con le stelle e Amici Serale di sabato 14 aprile 2018

Da un lato Ballando con le stelle, dall’altro Amici Serale. Ecco gli ascolti tv di sabato 14 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 la sesta puntata del programma con Milly Carlucci è stata vista da 3 milioni 742 mila telespettatori medi pari al 20,8% di share (Ballando…tutti in pista: 4 milioni 189 mila telespettatori; 18,1%). Su Canale5 il secondo appuntamento con lo show di Maria De Filippi è stato seguito da una media di 3 milioni 770 mila spettatori pari al 20,8%. Per i due programmi si parla di sostanziale “pareggio”. Questo il dato in sovrapposizione (dalle ore 21.10 alle 24.45): Amici ottiene una share del 20,38 pari a 3 milioni 871 mila spettatori mentre Ballando con le stelle del 20,24% con 3 milioni 845 mila spettatori. Lo “scarto” tra i due show è dello 0,14% di share e di 26 mila telespettatori. Il picco di share Amici lo ha fatto alle ore 24.58 (31,85%), quello d’ascolto alle 22.00 (4 milioni 810 mila spettatori).

Ascolti tv 14 aprile 2018: Ulisse registra il 7,3% di share, Saturday Night Live l’1,8%

Per il resto, su Rai3 Ulisse – Il piacere della scoperta ha registrato il 7,3% (a seguirlo: 1 milione 549 mila tele-abbonati). Rai2, con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, il 6,2% e il 4,2% (1 milione 471 mila; 1 milione 48 mila). Su Italia Il gatto con gli stivali il 4,3% (993 mila). Rete4, con Il ricatto, il 2,7% (617 mila). Su TV8 Saturday Night Live l’1,8% (421 mila).

Ascolti tv 14 aprile 2018, programmi più visti di ieri: L’Eredita al 23,8% di share

Ecco anche gli ascolti tv di sabato 14 aprile 2018 con i programmi più visti di ieri. Su Rai1: L’Eredità segna il 23,79% di share (4 milioni 15 mila telespettatori medi); Linea Blu il 12,9% (2 milioni 14 mila) e Linea Verde va in città il 13,59% (1 milioni 864 mila). Canale5: con Striscia la notizia il 17,32% (3 milioni 897 mila); Avanti un altro! week end il 20% (3 milioni 280 mila) e Beautiful il 15,02% (2 milioni 584 mila).