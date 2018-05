Ascolti tv domenica 13 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 3,4 milioni di telespettatori

3 milioni 464 mila telespettatori medi, pari al 14,6% di share. Questi i dati con gli ascolti TV registrati dalla puntata di Che tempo che fa in onda domenica 13 maggio 2018 (Che tempo che fa – Il tavolo: 2 milioni 66 mila spettatori, con il 13,4%). E le altri reti? Su Canale5 il film The best of me – Il meglio di me ha appassionato s.m pari all’8,1%. Italia1, grazie a Le Iene, ha raggiunto 1 milione 985 mila s.m, con il 10,9%. Su Rai2 Ncis e Instinct hanno incuriosito rispettivamente 1 milione 905 mila s.m (7,7%) e 1 milione 561 mila s.m (6,8%). Rai3, con Sono Innocente, ha catturato l’attenzione di 685 mila s.m, con il 3,1%. Su Rete4 Il terzo indizio ha informato 931 mila s.m (4,63%). Su La7 Non è l’Arena ha avuto un seguito pari a 1 milione 309 mila s.m ed il 7%.

Ascolti TV ieri pomeriggio: Domenica In (13,2%), Domenica Live (17,12%)

Questi, invece, i dati con gli ascolti TV relativi al pomeriggio di ieri, 13 maggio 2018. Rai1, grazie a Domenica In, ha registrato 2 milioni 21 mila s.m (13,2%, nella prima parte) e 1 milione 519 mila s.m (10,2%, nella seconda ed ultima). Su Canale5 Domenica Live (in onda dalle ore 16.55) è stata la scelta di 2 milioni 274 mila s.m (17,12%), con 2 milioni 308 mila s.m (15,49%) nelle “Storie” e 2 milioni 93 mila s.m (13,74%) nella parte “Attualità”.

Dati d’ascolto preserale domenica 13 maggio 2018: Caduta Libera

Infine, a proposito di sfide domenicali ecco anche i dati d’ascolto del preserale di domenica 13 maggio 2018. Su Rai1 L’Eredità è stata vista da una media di 3 milioni 580 mila telespettatori (20,4%). Canale5, con Caduta Libera, ha ottenuto 2 milioni 729 mila spettatori medi (15,8%).