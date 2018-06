Ascolti tv 13 giugno 2018: com’è andato il debutto de Il Supplente

Il Supplente 2018, ascolti tv: il nuovo programma di Rai2 debutta con 1,6 milioni di spettatori

Mercoledì 13 giugno, in prima serata, c’è stato il debutto de Il Supplente 2018. E ascolti tv alla mano, la prima puntata del nuovo programma di Rai2 prodotto da Palomar ha entusiasmato il pubblico. Ieri sera, infatti, sul secondo canale Rai, coloro che hanno seguito il primo appuntamento con la trasmissione sono stati in media 1 milione 643 mila telespettatori, pari al 7,5% di share. Del resto, ieri i primi due “supplenti” in azione sono stati Roberto Saviano e Mara Maionchi. In particolare, lo scrittore si è trasformato in professore di Storia in un liceo in Provincia di Caserta, mentre invece la discografica si è confrontata con Lingua e Letteratura Inglese con gli studenti di una scuola di Milano.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 13 giugno 2018

Altro atteso appuntamento della prima serata di mercoledì 13 giugno 2018, Avanti un altro – An Italian Crime Story. Anche se, secondo gli ultimi ascolti tv, ieri sera su Canale5 lo speciale “stories” con Paolo Bonolis “processato” per “crimini televisivi” ha convinto soltanto 2 milioni 571 mila telespettatori medi, pari all’11,6% di share. Ad avere la meglio sul programma, infatti, è stato “Un matrimonio da favola”. Film di Carlo Vanzina trasmesso da Rai1 che ieri ha incuriosito 2 milioni 968 mila spettatori (ascolto medio), con il 13,6%. Su Rai3 bene anche Chi l’ha visto?, con i suoi 2 milioni 352 mila s.m ed il 12,3%. Mentre, invece, Tiki Taka Russia ha convinto soltanto 634 mila s.m, pari al 3,2%. Infine, La7 con Atlantide ha portato a casa 730 mila s.m ed il 3,8% e Rete4 con Radici 807 mila s.m ed il 3,7%.

Ascolti tv: i programmi più visti di ieri

Per il resto, questi i dati d’ascolto con i principali programmi più visti di mercoledì 13 giugno 2018. Nella nuova classifica virtuale degli ascolti tv in vetta c’è Reazione a Catena (con 3 milioni 522 mila s.m ed il 22,4% di share). Subito dopo, troviamo Techetechete’ (3 milioni 513 mila s.m; 15,69%) e Paperissima Sprint (3 milioni 230 mila s.m; 14,62%). Infine, spazio a “Un matrimonio da favola” (2 milioni 968 mila s.m; 13,6%), a Caduta Libera! (2 milioni 821 mila s.m; 18,48%) e ad Avanti un altro – An Italian Crime Story (2 milioni 571 mila s.m; 11,59%).

