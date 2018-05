Ascolti tv 12 maggio 2018: Amici al 21,37% di share, Eurovision al 18,63%

Ascolti tv sabato 12 maggio 2018: Amici Serale visto da oltre 4 milioni di telespettatori

Questi gli ascolti tv registrati per la puntata di Amici 17 Serale in onda sabato 12 maggio 2018. Ieri sera il sesto appuntamento col talent di Canale5 è stato visto da una media di 4 milioni 290 mila telespettatori pari al 21,37% di share. Il dato numerico corrisponde al record stagionale. Il picco d’ascolto c’è stato alle ore 22.03 (5 milioni 101 mila spettatori), il picco di share alle ore 23.50 (27,56%). La serata, che ha chiuso a mezzanotte per poi lasciare spazio alla diretta dalle “casette”, non si è scontrata con Ballando con le stelle; per tale motivo, ha anche chiuso un po’ prima del solito. A vincere la serata è stata Carmen Ferreri della Squadra Blu, mentre “congelate” per una settimana sono il momento dell’eliminazione e la proclamazione del vincitore della categoria ballo.

Ascolti tv di ieri sera: la finale dell’Eurovision Song Contest al 18,6%

Sabato 12 maggio 2018 Amici è andato in onda mentre su Rai1 c’era l’Eurovision Song Contest. Ascolti alla mano, ieri sera la finale dell’evento musicale è stata seguita da 3 milioni 427 mila telespettatori medi pari al 18,63% di share. Commentata in diretta da Federico Russo e Serena Rossi, la serata ha visto protagonisti anche i “nostri” Ermal Meta e Fabrizio Moro, posizionatisi quinti in classifica. Nel 2017 a seguire la finalissima di Esc su Rai1 furono 3 milioni 741 mila spettatori (ascolto medio) pari al 20,14%.

Altri dati d’ascolto prima serata 12 maggio 2018

Per il resto, questi gli altri dati d’ascolto relativi alla prima serata di sabato 12 maggio 2018: su Rai3 Ulisse – Il piacere della scoperta ha ottenuto 1 milione 829 mila s.m (8,8%), su Rai2 NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans 1,29 – 1,03 milioni di s.m (5,75% – 4,78%), su Italia 1 I pinguini di Madagascar 950 mila s.m (4,31%), su Rete4 Segreti Mortali 749 mila s.m (3,43%) e, infine, su La7 L’Ispettore Barnaby 440 – 280 mila s.m (2,05% – 2,28%).