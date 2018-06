Ascolti tv 12 giugno 2018: tutti i numeri, dai Wma a DiMartedì

Wind Music Awards, ascolti tv 12 giugno 2018: il programma di Rai1 seguito da 3,7 milioni di spettatori

Musica, vecchi film e l’ultima sfida tra talk. Questi i programmi in onda il 12 giugno 2018, per cui stamattina gli ascolti tv parlano chiaro. Ieri sera, nonostante il “blackout” che ha interessato la Rai a incuriosire il maggiore numero di telespettatori sono stati i Wind Music Awards. Ieri, infatti, in prima serata su Rai1 la seconda puntata dell’evento condotto da Conti e Incontrada è stata seguita da una media di 3 milioni 752 mila telespettatori. E la share è stata del 18,1%. Un dato non così cattivo. Soprattutto se confrontato con quello registrato dalla prima puntata, per cui lo scorso 5 giugno 2018 a seguire lo show erano stati 4 milioni 131 mila telespettatori medi, con il 19,18%. Così, il secondo appuntamento con i Wma ha la meglio su Canale5. La replica del film di Carlo Verdone “L’amore è eterno finché dura” si è fermata a quota 1 milione 770 mila s.m e l’8,7%.

Ascolti tv: ieri sera DiMartedì più visto di CartaBianca

L’altra “sfida” degli ascolti tv è stata anche quella tra i talk show. Martedì 12 giugno 2018, in prima serata su La7, l’ultima puntata stagionale di DiMartedì è stata vista in media da 2 milioni 194 mila telespettatori, pari al 10,6% di share. Un dato, quello registrato, che consente a Di Martedì di “superare” ancora una volta CartaBianca. Ieri sera, infatti, il talk show di Rai3 ha appassionato 1 milione 280 mila telespettatori medi, con il 6,4%.

Ascolti tv prima serata martedì 12 giugno 2018

Per il resto, questi gli ascolti tv “portati a casa” dagli altri programmi trasmessi nella prima serata di martedì 12 giugno 2018. Ieri sera, nel prime time di Rai2, il film “Vita cuore e battito” ha incuriosito 1 milione 576 mila s.m (6,7% di share). Mentre su Italia1 la pellicola “L’incredibile Hulk” ha intrattenuto 1 milione 660 mila s.m (7,7%). Infine, un po’ “sofferente” la prima tv di Rete4, rete Mediaset che con “Delitto al vigneto” ha conquistato 920 mila s.m (4,2%).