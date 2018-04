Ascolti tv, 12 aprile 2018: vince Don Matteo 11 (25,9%), The Voice (10%)

Ascolti tv giovedì 12 aprile 2018 prima serata: Don Matteo, The Voice ed Emigratis visti da…

A guardare gli ascolti tv di giovedì 12 aprile 2018 di sicuro c’è chi festeggia e chi no. Ieri sera, in prima serata su Rai1, la tredicesima puntata di Don Matteo 11 è stata vista da 6 milioni 274 mila telespettatori pari al 25,9% di share. Su Rai2 a seguire la quarta puntata di The Voice of Italy, l’ultimo appuntamento con le Blind Auditions, sono stati in media 2 milioni 327 mila spettatori con il 10% di share. Rai3, con La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, ha registrato un seguito pari a 909 mila tele-abbonati ed il 3,9%. Su Rete4 Quinta Colonna ha incuriosito 923 mila spettatori, con il 4,5%. Canale5, col film Un amore senza fine, ha raggiunto 1 milione 854 mila tele-seguaci (a.m) ed il 7,9%. Su Italia1 la quarta puntata di Emigratis 3 è piaciuta a 1 milione 606 mila fan, con il 7,4%. La7, con Piazzapulita, si è portata a 1 milione 89 mila spettatori, con il 5,6%. Su Tv8 Diretta Goal Europa League ha catturato l’attenzione di 1 milione 331 mila appassionati di calcio in tv (5,2%).

Ascolti tv giovedì 12 aprile 2018 sera: Avanti un altro registra il 20,3% di share

Per quanto riguarda la sera, questi i principali ascolti tv di ieri, giovedì 12 aprile 2018. In seconda serata: su Rai1 Porta a Porta ha registrato il 14,2% di share (1 milione 399 mila telespettatori medi), su Canale5 Maurizio Costanzo Show l’11,71% (918 mila). In access prime time: Soliti Ignoti – Il ritorno il 19,7% (5 milioni 110 mila), Striscia la notizia il 18,2% (4 milioni 764 mila). Nel preserale: L’Eredità il 24% (4 milioni 604 mila), Avanti un altro il 20,3% (3 milioni 769 mila).

Ascolti tv ieri, 12 aprile 2018 pomeriggio: Pomeriggio 5 (18,8%)

Infine, questi gli ascolti tv di ieri, 12 aprile 2018 con riferimento al pomeriggio. Su Rai1: Zero e Lode ha segnato il 12,2% di share (in media davanti al televisore c’erano 1 milione 782 mila telespettatori) mentre La Vita in Diretta il 10,9% e il 15,6% (prima parte: 1 milione 267 mila; seconda parte: 1 milione 859 mila). Canale5, con Uomini e Donne e Pomeriggio5 fidelizza il pubblico rispettivamente con il 23,50% (3 milioni 59 mila) e il 18,82% – 18,30% (prima parte: 2 milioni 105 mila; seconda parte: 2 milioni 277 mila).

Qui i dati d’ascolto di mercoledì 11 aprile 2018.