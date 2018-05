Ascolti tv 11 maggio 2018: La Corrida al 24,4%, con 5 milioni di spettatori

By

Ascolti tv venerdì 11 maggio 2018: ieri sera La Corrida vista da 5 milioni di spettatori

5 milioni 84 mila telespettatori medi ed il 24,4% di share. Questi, secondo i dati con gli ascolti tv di venerdì 11 maggio 2018, i numeri registrati dalla quinta puntata de La Corrida. Ieri sera il quinto appuntamento del programma condotto da Carlo Conti ha vinto la prima serata, superando anche in valori assoluti la proposta di Canale5. Il nuovo episodio de Il Segreto, infatti, è stato visto da una media di 2 milioni 224 mila spettatori, pari al 10,4%. “Scendendo”, almeno in termini di share, troviamo anche: Quarto Grado su Rete4 al 6% con 1 milione 78 mila s.m, Lethal Weapon su Italia1 al 5,6% con 1 milione 168 mila s.m, Nemo nessuno escluso su Rai2 al 5,3% con 1 milione 116 mila s.m. Infine, il film Pazze di me su Rai3 ha registrato il 4,7% con 1 milione 98 mila s.m. 4,7%, mentre Propaganda Live su La7 ha portato a casa il 4,5% con 802 mila s.m