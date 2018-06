Ascolti tv 11 giugno 2018: i dati della finalissima di Amici

Amici, ascolti tv finale 2018: l’ultima puntata del Serale seguita da 4,87 milioni di spettatori

Niente super boom di ascolti tv, ma dati comunque molto positivi quelli registrati dalla finale di Amici 2018. Lunedì 11 giugno, in prima serata su Canale5, l’ultima puntata del Serale è stata seguita da una media di 4 milioni 872 mila telespettatori, pari al 25,13% di share. E nel corso della serata ci sono stati anche picchi d’ascolto. Il picco in valori assoluti si è verificato alle ore 21.58 (con 5 milioni 861 mila spettatori), mentre quello di share alle ore 24.22 (quando si è sfiorato il 40%). Questi i principali numeri relativi all’ultimo appuntamento col programma di Mediaset che, ieri sera in diretta tv, ha visto la proclamazione del vincitore Irama. Numeri che arrivano dopo che, l’anno scorso, a seguire la puntata decisiva giocatasi il 27 maggio 2017, condotta da Maria De Filippi e vinta da Andreas Muller furono 4 milioni 822 telespettatori (a.m), con il 28,54%. Per il resto, qui i dati d’ascolto delle precedenti nove puntate ottenuti dalla popolare trasmissione, per cui quest’anno la media Auditel di tutti gli appuntamenti equivale a 4 milioni 008 mila spettatori.

Ascolti tv prima serata lunedì 11 giugno 2018: il film di Rai1 al 14% di share

Grazie agli ultimi dati, la finale di Amici 17 si aggiudica di diritto gli ascolti tv della prima serata di lunedì 11 giugno 2018. Ieri sera, a “sfidare” il programma condotto da Maria De Filippi ci hanno provato film, serie tv e giornalismo. Più nel dettaglio, il film di Rai1 “Ricatto d’amore” ha registrato un ascolto pari a 3 milioni 211 mila s.m ed il 14,1% di share. Mentre su Rai3 Report ha informato 1 milione 472 mila s.m, ottenendo il 6,6%. Anche Enrico Mentana ha fatto il suo. Con il suo TgLa7 – Speciale, il giornalista è tornato ad “infiammare” gli animi di 1 milione 391 mila s.m, con il 6,1%. Quindi, su Rai2, Italia1 e Rete4 Squadra Speciale Cobra 11, Kung Fu Panda e Act of valor hanno incuriosito rispettivamente: 1 milione 107 mila s.m (con il 5,2%), 898 mila s.m (3,8%) e 678 mila s.m (3,1%).

Ascolti tv: Amici è anche il programma più visto di ieri

In testa con 4 milioni 872 mila s.m ed il 25,13% di share, la finale della diciassettesima edizione di Amici risulta anche il programma più visto dell’intera giornata di lunedì 11 giugno 2018. E ascolti tv alla mano, subito dopo l’ultima puntata del talent troviamo: Techetechete’ (con 3 milioni 815 mila s.m ed il 16,5%), Paperissima Sprint (3 milioni 709 mila; 16,2%) e Reazione a Catena (3 milioni 683 mila s.m; 24,01%). Infine, tra le trasmissioni più viste di ieri anche il film “Ricatto d’amore” (3 milioni 211 mila s.m; 14,11%), Caduta Libera! (2 milioni 742 mila s.m; 18,42%) e Beautiful (2 milioni 529 mila s.m; 16,98%).