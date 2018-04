Ascolti TV, 11 aprile 2018: Real Madrid – Juve (39,1%), Le Iene (8,3%)

By

Ascolti tv 11 aprile 2018 prima serata: Le Iene in calo, Real Madrid – Juventus sfonda il muro dei 10 milioni di spettatori

Tutti i dati con gli ascolti tv dell’11 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il film Poli Opposti è stato visto da 2 milioni 898 mila telespettatori medi pari al 10,9% di share. Su Canale5 a seguire la partita Real Madrid – Juventus, finita 1 a 3, sono stati in media 10 milioni 925 mila spettatori con il 39,1%. Su Rai2 e Rai3 Il Cacciatore e Chi l’ha visto? hanno incuriosito rispettivamente 1 milione 314 mila (5,2%) e 2 milioni 193 mila tele-abbonati (9,3%). Su Rete4 e Italia1 il film Baaria e Le Iene Show interessano nel primo caso a 608 mila (2,9%) e nel secondo a 1 milione 689 mila tele-utenti (8,3%). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori registra un ascolto medio pari a 460 mila spettatori (2%).

Ascolti tv 11 aprile 2018 sera: Striscina la notizina segna il 20,9% di share

Ecco anche gli altri ascolti tv di mercoledì 11 aprile 2018. Ieri sera, in access prime time, Soliti Ignoti – Il ritorno ha segnato il 15,5% di share (4 milioni 337 mila telespettatori medi). Canale5 con Striscina la notizina il 20,9% (5 milioni 167 mila). Rai3 grazie ad Un posto al sole il 6,1% (1 milione 697 mila). Rete4 con Stasera Italia il 3% (801 mila). Su La7 Otto e mezzo il 5,1% (1 milione 402 mila). Nel preserale, Rai1 con L’Eredità ha raggiunto il 25% (4 milioni 787 mila spettatori medi). Canale5 con Avanti un altro il 20,9% (3 milioni 914 mila). In seconda serata, Porta a Porta ha conquistato il 14% (1 milione 544 mila). Mai dire Isola il 12,4% (784 mila).

Ascolti tv 11 aprile 2018 pomeriggio: Amici (23%), Pomeriggio 5 (19%)

Infine, ecco anche gli ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018, relativi ai programmi in onda nel pomeriggio. Su Rai1: Zero e Lode ha registrato l’11,9% di share (1 milione 781 mila). La Vita in Diretta l’11% ed il 15,1% (prima parte: 1 milione 318 mila; seconda parte: 1 milione 849 mila). Su Rai2 Detto Fatto il 7,4% (988 mila). Su Canale5 Uomini e Donne il 23,4% (3 milioni 140 mila), Amici – Fase Serale il 23% (2 milioni 593 mila). Pomeriggio5 il 18,9%, il 19% ed il 15,5% (prima parte: 2 milioni 174 mila; seconda: 2 milioni 420 mila; ultima: 2 milioni 107 mila).

