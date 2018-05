Ascolti tv 10 maggio 2018: la finale di The Voice non va oltre il 10%

By

Ascolti tv The Voice 2018: ieri sera la finale seguita da 1,7 milioni di spettatori

Ecco gli ascolti tv della finale di The Voice 2018. Giovedì 10 maggio, in prima serata su Rai2, l’ultima puntata del talent show targato Talpa Italia è stato vista da una media di 1 milione 750 mila telespettatori, pari al 10% di share. Si chiude così la quinta edizione del programma, che ieri ha proclamato vincitrice Maryam Tancredi intorno all’1 di notte. Nel corso della serata, la trasmissione ha avuto ospiti i cantanti Betta Lemme e Mihail, ha visto i quattro finalisti sfidarsi in tre fasi di gara e ha dato anche l’annuncio di Al Bano nonno. Tornando ai dati, la finalissima dell’edizione 2016 segnò il 10,47%, con 2 milioni 70 mila telespettatori medi.

Ascolti tv prima serata giovedì 10 maggio 2018: La mafia uccide solo d’estate (16,5%), M di Michele Santoro (3,1%)

Questi, invece, gli ascolti tv registrati dagli altri programmi in onda nella prima serata di giovedì 10 maggio 2018. Ieri sera, su Rai1, La mafia uccide solo d’estate – Capitolo secondo è stata seguita da 3 milioni 738 mila spettatori medi (16,5%). Italia1, con Le Iene Show ed il primo film a luci rosse di Pupo, ha raggiunto 1 milione 973 mila s.m (10,7%). Su Canale5 il film Storia di una ladra di libri ha incuriosito 1 milione 891 mila s.m (9,7%). Ma ieri sera c’è stata anche la nuova “sfida a tre” dei talk politici e d’attualità: su Rai3 il ritorno di Michele Santoro con M ha interessato 737 mila s.m (3,1%), su Rete4 Quinta Colonna 1 milione 15 mila s.m (5,3%) ed, infine, su La7 Piazzapulita 1 milione 241 mila s.m (6,8%).

Ascolti tv programmi RAI e Mediaset più visti di ieri

Per il resto, ecco quali ascolti tv hanno “macinato” i principali programmi RAI e Mediaset più visti di ieri, giovedì 10 maggio 2018. La trasmissione più vista (per valori assoluti) è stata Soliti Ignoti – Il ritorno. In questo caso, i telespettatori medi sono stati 4 milioni 884 mila (19,95% di share). Subito dopo, ci sono anche Striscia la notizia con 4 milioni 637 mila s.m (18,82%) e L’Eredità con 4 milioni 67 mila s.m (24,63%).