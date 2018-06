Ascolti tv 10 giugno 2018: boom di Non è l’Arena, ok Madre Mia

Non è l’Arena, ascolti tv 10 giugno 2018: nuovo boom per il programma di Giletti

Nuovo boom di ascolti tv per Non è l’Arena. Domenica 10 giugno 2018, in prima serata su La7, il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da una media di 1 milione 798 mila telespettatori, pari al 9,61% di share. In onda dalle ore 20.35 alle 24.00 circa, l’ultima puntata stagionale trasmessa ieri sera ha raggiunto quasi il 10% di share medio. Si tratta dell’ennesimo risultato positivo. E arriva dopo che, lo scorso 27 maggio 2018, in sovrapposizione, la trasmissione ha battuto Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa su Rai1. Un risultato possibile anche grazie al contenuto d’attualità dell’ultimo appuntamento col talk. Talk che ieri ha affrontato in diretta il caso “Porti chiusi” della nave Aquarius e il tema dei migranti, anche intervistando Giorgia Meloni e Paolo Bonolis.

Ascolti tv: ieri sera Madre Mia con Albano seguita da 1,2 milioni di telespettatori

Domenica 10 giugno 2018, sul piccolo schermo c’è stato spazio anche per Madre Mia. Stamattina si guardano gli ascolti tv, ma a trasmettere il programma ieri sera è stato Rete4. Ieri, infatti, la prima delle due puntate di questa nuova docu-fiction con protagonista Albano, la madre Jolanda e la sua famiglia è stata seguita da 1 milione 215 mila telespettatori, pari al 5,75% di share. Un risultato niente male, se si considera il periodo di messa in onda quasi estivo e il precedente rinvio della trasmissione nel palinsesto della rete. Tanto che ora c’è già chi attende la seconda puntata di domenica 17 giugno 2018.

Ascolti tv prima serata 10 giugno 2018: Kilimangiaro non va oltre il 4,09% di share

“Tegola” della prima serata di domenica 10 giugno 2018 sono invece gli ascolti tv registrati da Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata. Ieri sera, infatti, la prima puntata del nuovo programma di Camila Raznovich trasmesso da Rai3 non ha convinto proprio tutti, non riuscendo ad andare oltre il 4,09% di share. In questo caso, i telespettatori medi sono stati 849 mila. Per il resto, nel prime time di Rai1 la replica della prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone ha incuriosito 2 milioni 364 mila s.m (11,75%). Mentre su Canale5 Dr Knock, film in prima tv, ha appassionato 1 milione 465 mila s.m (7,35%). Infine, su Rai2 e Italia1 bene anche Ncis con 1,2 milioni di s.m (5,73%) e Lucy con 1 milione 473 mila s.m (7,02%).