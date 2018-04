Ascolti TV, 1 aprile 2018: Questo nostro amore 80 debutta col 15,9% di share

Ascolti tv domenica 1 aprile 2018: ieri sera Questo nostro amore 80 visto da…

Domenica 1 aprile 2018 serata di Pasqua e di fiction: ma come sono andati gli ascolti tv? Ieri sera su Rai1 la prima puntata di Questo nostro amore 80 (con Anna Valle e Neri Marcoré) è stata vista da una media di 3 milioni 483 mila telespettatori, con il 15,9% di share. Su Canale5 il settimo appuntamento con Furore 2 ha avuto un seguito pari a 2 milioni 261 mila telespettatori ed il 10,1%. Su Rai2 la serie televisiva S.W.A.T ha registrato l’8,4% (1 milione 866 mila spettatori). Su La7 Non è l’Arena (tra le altre cose, con l’intervista di Giletti a Costanzo) ha portato a casa il 7,8% (1 milione 427 mila). Su Rai3 Il borgo dei borghi, lo speciale condotto da Camila Raznovich, ha avuto un risultato Auditel del 7,1% (1 milione 538 mila). Su Italia1 il film Top Gun ha segnato il 5,5% (1 milione 214 mila). Su Rete4 la pellicola Il compagno Don Camillo ha ottenuto il 5,3% (1 milione 134 mila). Su Nove l’ultima puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo (con Antonino Cannavacciuolo) è arrivata al 2,6% di share (588 mila spettatori).

Gli altri ascolti tv di ieri, 1 aprile 2018: Domenica In segna il 15,4% di share

Questi i dati Auditel con gli ascolti tv del pomeriggio e del preserale di ieri, 1 aprile 2018. Su Rai1 Domenica In ha registrato un seguito pari a 1 milione 614 mila telespettatori ed il 15,4% di share; E’ arrivata la felicità 2: 1,1 – 1,3 milioni (10% nel primo episodio; 10,5% nel secondo). Lo speciale del Tg1 Mina L’Aliena si è portato a quota 1 milione 708 mila tele-abbonati (10,9%). Soliti Ignoti – Il ritorno è stato visto da una media di 4 milioni 141 mila telespettatori (19,4%). Su Canale5 Domenica Rewind ha incuriosito 1 milione 440 mila tele-utenti (12,8%). Avanti un altro ha registrato il dato d’ascolto pasquale di 2 milioni 842 mila telespettatori medi (18,2%). Paperissima non è andata oltre i 3 milioni 395 mila spettatori (15,9%).

I dati Auditel della Messa di Pasqua in TV

Domenica 1 aprile 2018 grandi ascolti anche per la Messa di Pasqua in TV. Per il mattino di Rai1 il dato Auditel è pari al 28,3% di share (2,7 milioni di telespettatori), mentre a vederla su Rete4 sono stati 385.000 curiosi (4,2%). Per il resto, per chi li volesse consultare, ecco qui anche tutti i risultati d’ascolto di sabato 31 marzo.