Ascolti 1 maggio 2018: Questo nostro amore 80 “saluta” col 16,9% di share

By

Ascolti 1 maggio 2018 prima serata: l’ultima puntata di Questo nostro amore 80 vista da 4 milioni di spettatori

Quali sono gli ascolti tv dei programmi andati in onda martedì 1 maggio 2018? La trasmissione più vista ieri sera è stata Real Madrid – Bayern Monaco. Su Canale5 la partita di calcio, finita 2 a 2, è stata seguita da una media di 6 milioni 12 mila telespettatori pari al 23,5% di share. Su Rai1, invece, Questo nostro amore 80 ha chiuso con il 16,9%. A seguire l’ultima puntata della fiction con Anna Valle e Neri Marcoré sono stati 4 milioni 44 mila spettatori medi. A “scendere” in share, su La7 Di Martedì ha ottenuto l’8% con 1 milione 712 mila s.m. Rai3, con il Concerto del Primo Maggio, ha registrato il 6,7% con 1 milione 456 mila s.m. Su Rai2 Hawaii Five-O ha fatto segnare il 5,4% (1 milione 254 mila s.m). Stesso share per Rete4, che con Vendetta – Una storia d’amore ha portato a casa il 5,4% pari a 1 milione 324 mila s.m. Su Italia1 Matilda sei mitica ha ottenuto il 5,3% con 1 milione 363 mila s.m.

Ascolti Concerto Primo Maggio 2018: dalle 16.00 alle 19.00 registra l’8,65%

Questi i dati con gli ascolti che il Concerto del Primo Maggio 2018, trasmesso ieri in diretta su Rai3, ha registrato nelle altre fasce orarie in cui è andato in onda: dalle ore 20.00 alle 21.00 l’evento ha avuto il 7,64% (1 milione 776 mila s.m); dalle 16.00 alle 19.00 l’8,65% (1 milione 109 mila s.m); infine dalle 15.00 alle 16.00 l’8,3% (1 milione 86 mila s.m).

Dati d’ascolto dei programmi RAI e Mediaset più visti di ieri

Infine, da segnalare sono anche i dati d’ascolto dei programmi RAI e Mediaset più visti di ieri, martedì 1 maggio 2018. Su Rai1: Soliti Ignoti – Il ritorno ha fatto registrare il 17,72% di share (4,4 milioni di spettatori medi), L’Eredità il 23,03% (4,38 milioni di s.m), Zero e Lode! il 12,56% (1,8 milioni di s.m) e La Prova del Cuoco il 13,54% (1,77 milioni di s.m). Su Canale5: Striscina la notizina ha fatto segnare il 16% (3,6 milioni di s.m) e Caduta Libera! il 17,07% (3,18 milioni di s.m).