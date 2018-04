Arrow, torna Colton Haynes: Roy-Arsenal nel cast fisso della 7 stagione

Roy torna ad Arrow 7: Colton Haynes regular nella settima stagione

Buone notizie per tutti i fan di Arrow: Colton Haynes torna nel cast ufficiale della serie. Il personaggio di Roy Harper, alias Arsenal, sarà presente in tutte le puntate della settima stagione del telefilm della CW. Ad annunciarlo gli stessi autori di Arrow a TvLine. Dunque, la breve apparizione negli ultimi episodi della serie è servita per permettere un ritorno definitivo di Colton nel telefilm. Haynes aveva lasciato la serie dopo la terza stagione, quando è stato costretto a lasciare Staling City (poi ribattezzata star City) dopo aver detto a tutti di essere lui il vero Arrow.

Colton Haynes torna in Arrow: le parole degli autori e dell’attore

“Siamo molto fortunati ed entusiasti di dare il bentornato a Colton in Arrow. Anche se abbiamo sempre apprezzato i ritorni di Colton nello show, non potremmo essere più entusiasti di vederlo tornare come un normale serie regular e siamo molto entusiasti di tutte le opportunità creative che il ritorno di Roy Harper ci offre”, hanno detto gli autori di Arrow. Non è tardato ad arrivare il commento di Colton Haynes: “Non potrei essere più felice di tornare al mio ruolo di Roy Harper al fianco della mia famiglia di Arrow”. Per il giovane si tratta di una bella notizia dopo un periodo non facile: Colton ha perso di recente la madre, morta a causa di una brutta malattia.

Il ritorno di Roy Harper in Arrow: le prime anticipazioni

Al momento si sa poco e nulla sul ritorno definitivo di Roy Harper in Arrow. Il ragazzo ha lasciato di nuovo Star City in compagnia di Thea e Nyssa per cercare di distruggere gli altri Pozzi di Lazzaro presenti al mondo. In realtà la storia è servita agli autori per far uscire di scena Willa Holland: da tempo l’attrice aveva espresso il desiderio di dedicarsi ad altri progetti. Con il ritorno di Colton Haynes, anche Willa tornerà sui suoi passi?