Arnold Schwarzenegger “operato d’urgenza al cuore”: come sta

Arnold Schwarzenegger operato al cuore d’urgenza: come sta l’attore

Arnold Schwarzenegger sarebbe stato operato al cuore. Lo scrive Tmz, ripreso da vari media. Secondo le fonti, Schwarzenegger sarebbe stato “sottoposto ad un intervento d’urgenza a cuore aperto“. Come riporta Repubblica.it, “qualcosa deve essere andato storto“, così “si è deciso per l’intervento a cuore aperto durato alcune ore“. Le stesse fonti, citate da Il Post, parlano di una operazione che sarebbe stata fatta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, “dopo” un “intervento di sostituzione del catetere” che “non è andato bene“. Sempre da quanto si apprende, secondo fonti mediche le condizioni di salute di Schwarzenegger sarebbero “stabili“. L’attore subì una operazione anche nel 1997 e, in quel caso, fu utile a sostituire una valvola cardiaca. La notizia, non confermata ufficialmente, viene riportata oggi, venerdì 30 marzo 2018, anche qui in Italia, dai vari organi di stampa.

Quali film ha fatto Arnold Schwarzenegger

Tra i film più famosi con protagonista Arnold Schwarzenegger si ricordano, tra gli altri, pellicole come “Ercole a New York” (1969), “Conan il barbaro” (1982), “Predator” (1987), “I Mercenari” (2010 – 2014) ed i lungometraggi della saga “Terminator” (“Terminator”, “Terminator 2”, “Terminator 3” e “Terminator Genesys”).

Chi è Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ha compiuto 70 anni di età il 30 luglio 2017. Nato a Thal, comune austriaco di circa 2000 abitanti, è noto a tutti per essere un attore di fama internazionale, ma anche uno dei maggiori culturisti del mondo, oltre che un politico, un imprenditore e un produttore cinematografico.