Ariana Grande parla di Manchester: “C’è solo un grande dolore”

La cantante Ariana Grande parla per la prima volta dell’attentato a Manchester

A quasi un anno dall’attentato avvenuto presso la Manchester Arena, al termine di un concerto di Ariana Grande, la cantante parla per la prima volta dell’accaduto sul Time, che su Next Generation Leadesr Issue le dedica la copertina. Di quel triste episodio ricordiamo 23 morti e 250 feriti. Ecco le parole di Ariana Grande: “Così tante persone hanno sofferto e hanno avuto paura. L’elaborazione di questi fatti dura per sempre. Non voglio che questo evento negativo abbia tutto questo potere. È il lato peggiore dell’umanità, per questo ho cercato di reagire. L’ultima cosa che volevo è che i miei fan pensassero che qualcosa del genere potesse vincere”.

Ariana Grande: il concerto per le vittime di Manchester

La cantante Ariana Grande ha anche organizzato un concerto che ha visto la partecipazione di tantissimi artisti, con l’obiettivo di raccogliere dei fondi per le famiglie delle vittime di Manchester. Un duro colpo anche per Ariana Grande che al Time ha detto ancora: “La musica dovrebbe essere la cosa più sicura del mondo. Questo è uno dei motivi per cui mi pesa ancora così tanto, ogni giorno. Mi piacerebbe ci fosse qualsiasi cosa da poter fare per aggiustare le cose. Si pensa che col tempo sarà più facile parlarne, o che in qualche modo riuscirai a metterti il cuore in pace. Ogni giorno aspetto questa sensazione, ma per ora c’è solo un grande dolore“.

Ariana Grande ha dedicato una canzone alle vittime

La giovane Ariana Grande ha deciso di dedicare un singolo (un mese fa) alle vittime di Manchester. La canzone si chiama No Tears Left To Cry e vede un testo profondo e significativo accompagnato da un video che alla fine riporta al simbolo di Manchester.

Ariana Grande: la fine della sua storia d’amore e il nuovo progetto

Dopo la fine della relazione con Mac Miller, per Ariana Grande è tempo di nuovi progetti musicali. Infatti, il 20 Luglio uscirà il suo nuovo album intitolato Sweetener.